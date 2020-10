Wiesentheid vor 1 Stunde

Wiesentheider Kinder feiern Erntedank im Gottesdienst

Die Zeit ist nicht einfach, aber wie sagt man so schön das Leben geht weiter und so auch das kirchliche Kindergottesdienst-Leben. Lange hatte man pausiert, aber nun ging es endlich wieder los, der Kindergottesdienst im evangelischen Gemeindezentrum Wiesentheid. Das Team um Rebecca Manz und Melanie Berthel haben sich ein Konzept überlegt wie auch in Zukunft Gottesdienst für die Kleinen gefeiert werden kann, „coronakonform“ versteht sich. Passend zum Erntedank-Wochenende gab es am vergangenen Sonntag einen schönen Gaben-Altar und den Kindern wurde unter anderem die Geschichte von der wundersamen Brotvermehrung näher gebracht, heißt es in einer Pressemitteilung der Kirchengemeinde. Neben vielen Gebeten und Liedern, die in dem auf eine Stunde begrenzten Gottesdienst gesungen wurden, bekamen die zwanzig Kinder ein eigens für diesen Tag, selbstgebackenes Brot mit nach Hause, was für Begeisterung bei dem Nachwuchs sorgte. Bild zeigt einen Teil der Kindergottesdienst Gruppe beim Singen von „Einfach Spitze, dass Du da bist“. Vorne in der Mitte passend zu ersten Oktober Wochenende der Erntedank-Altar.