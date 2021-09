Ein bisschen Kirchweih-Dienstag muss in Wiesentheid schon sein. Auch wenn der traditionelle Aufzug der Bürgerwehr wegen der Pandemie und den damit einhergehenden Vorschriften von den Verantwortlichen im Vorfeld abgesagt wurde, wurden die Gehröcke und Zylinder trotzdem bei vielen aus dem Schrank geholt.

Der morgendliche Appell am Rathaus, der anschließende Aufzug, das Schießen tagsüber, wie auch der Festbetrieb in der Steigerwaldhalle, fielen zwar aus. Zum eigentlichen Wiesentheider Feiertag traf man sich dann eben im kleineren Rahmen, meist schon zum Frühschoppen. Auch die Gaststätten waren zu Mittag gut besucht. Bis weit in den Nachmittag ließen viele ihren Feiertag ausklingen.

Aber auch etwas Wehmut schwang mit, dass es mit der mittlerweile einzigen verbliebenen richtigen Traditions-Veranstaltung an den fünf Kirchweih-Tagen wieder nichts wurde. Der "Feiertag" und der Aufzug in Gehrock und Zylinder ist nicht nur bei vielen älteren Wiesentheidern ein Muss. Auch der Nachwuchs, der ab dem 18. Lebensjahr mitmachen darf, pflegt diese Tradition gerne. "Dass es wieder ausfällt, ist schade. Dann hoffen wir mal, dass es nächstes Jahr was wird", meinten zwei, die nun bereits zum zweiten Mal ihre Premiere als Bürger verpassten.

Das gesamte Kirchweih-Wochenende ging bei mildem Spätsommerwetter über die Bühne. Die Festlichkeiten liefen in diesem Jahr, wie bereits im Vorjahr, ohne Rummelplatz und ohne den Festbetrieb in der Steigerwaldhalle ab. Stattdessen stand der Ortskern im Mittelpunkt, wo sich ein Großteil der Veranstaltungen abspielte.

Dort wurde über vier Tage einiges geboten, bei dem für jede Altersstufe etwas dabei war. Kabarett, Kinderprogramm, aber auch Führungen oder Oldtimer-Traktoren waren darunter. Das Karussell für die Kinder drehte sich am Marienplatz, die Musik spielte im Hof des Rathauses, wo der Kirchweih-Biergarten mit Live-Musik aufwartete.

Der Zuspruch bei den Veranstaltungen hielt sich dabei allerdings etwas in Grenzen. Gut besucht war dagegen der Senioren-Nachmittag zum offiziellen Abschluss am Montag.