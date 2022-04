Von Frühling war zwar am Palmsonntag in Wiesentheid nicht allzu viel zu spüren. Doch immerhin fand der Frühlingsmarkt nach zwei Jahren Corona-Pause im Ortskern überhaupt statt. Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler hatte nach eigener Auskunft am Samstag schon etwas gebangt. Nach den überraschenden und starken Schneefällen zum Samstag hin habe man schon etwas Panik gehabt, das Ganze laufen zu lassen, gab er Köhler zur Eröffnung bei frischen Temperaturen am Sonntagvormittag zu.

Im Anschluss machte er sich neben seinen Mitarbeiterinnen aus dem Rathaus, Laura Kreßmann und Michaela Müller, auf die kurze Runde durch den Ort. Sie verschenkten einige bunt bemalte Ostereier an die Besucher. Im Lauf des Tages bummelten trotz der gleichzeitig laufenden ähnlichen Großveranstaltungen in Gerolzhofen und Kitzingen einige Besucher und Besucherinnen durch die Erweinstraße und um den Marienplatz.

Dort blieb das Angebot der Händler und Stände überschaubar, der Bereich Flohmarkt nahm mehr Raum ein. Die Kommune als Organisator hatte sich diesmal im Vorfeld professionelle Hilfe bei Sven Enkler geholt. Der Rothenburger veranstaltet selbst Märkte, wie Trödelmärkte. Entsprechende Händler nach Wiesentheid zu bekommen, sei aus mehreren Gründen nicht so einfach gewesen. Enkler betrieb selbst einen Stand am Frühlingsmarkt.

Zum einen habe man erst seit drei Wochen gewusst, ob ein Markt angesichts der Pandemie genehmigt werde. "Uns war es wichtig, dass überhaupt etwas stattfindet. Dass die Leute wieder einmal gemütlich durch den Ort schlendern konnten", stellte Laura Kreßmann heraus. Hinzu gekommen seien weitere Schwierigkeiten. "Viele Händler haben in den letzten zwei Jahren ihr Gewerbe abgemeldet, manche haben kurzfristig wegen des Wetters noch abgesagt", beschrieb Michaela Müller weitere Hürden, die sich in den Weg stellten.

Gut angekommen sei das Rahmenprogramm, das am Sonntag zusätzlich in Wiesentheid geboten wurde. "Das Pfarrheim ist aus allen Nähten geplatzt beim Kindertheater. Auch das Passionskonzert später in der Mauritiuskirche war ausverkauft", berichtete Laura Kreßmann von der Tourist-Info.

Für sie und ihre Kollegin habe der Frühlingsmarkt auch dazu gedient, wieder Kontakte zu Händlern zu knüpfen. "Vieles muss sich erst einspielen", bat sie um Geduld. Zur Kirchweih im Herbst solle der Markt größer werden und sich in Richtung Steigerwaldhalle ausdehnen.