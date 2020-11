Bei der Sitzung des Schulverbandes in Wiesentheid standen die aktuelle Situation der Nikolaus-Fey-Schule in Zeiten des Coronavirus und ein Ausblick auf die nächsten Jahre im Mittelpunkt. Dazu berichteten die Schulleiter Susanna Zeier (Mittelschule) und Carsten Busch (Grundschule) aus dem aktuellen Schulleben.

Beide wiesen auf eine bereits jetzt schon beengte Raumsituation hin, die sich durch steigende Schülerzahlen in den nächsten Jahren noch verstärken werde. Zwar steht die Sanierung der Schule in den Startlöchern, doch diese dürfte wohl erst in vier bis fünf Jahren abgeschlossen sein.

Rektorin: "Bisher gut durch die Pandemie gekommen"

Bisher sei man besser durch die Pandemie gekommen, als gedacht, merkte die Rektorin der Mittelschule, Susanna Zeier, an. "Es läuft, wir sind insgesamt sehr zufrieden", sagte sie. Der Schulbetrieb funktioniere, trotz der vielen Vorschriften.

An der Schule in Wiesentheid habe es noch keinen Fall einer Lehrkraft gegeben, die an Corona erkrankt sei und deswegen ausfalle. Auch bei den Schülern sei man bisher verschont geblieben, was auch zeige, dass das Hygiene-Konzept funktioniere. Die Schulleiterin berichtete, wie das auch vor Ort gehandhabt werde. Die Eingänge zum Schulhaus seien strikt getrennt zwischen Grund- und Mittelschule, im Schulhaus weisen Pfeile am Boden als Markierung auf die Richtung hin, wie zu laufen sei. Jede Klasse habe einen eigenen, abgetrennten Pausenbereich, die Pause wurde auf einmal 30 Minuten, statt sonst zweimal 15 Minuten, zusammengefasst.

Vor Beginn des Unterrichts und nach der Pause müssen sich die Schüler die Hände waschen. Die Pausen-Bestellungen an Essen der jeweiligen Klassen werden zusammen gefasst und dann von einem Schüler abgeholt.

Prognose: Schülerzahlen werden deutlich nach oben gehen

Momentan besuchen laut Schulleiterin Zeier 261 Schüler aus den Gemeinden Abtswind, Castell, Geiselwind, Groß- und Kleinlanghein, Prichsenstadt, Rüdenhausen, Wiesenbronn und Wiesentheid die Mittelschule. Die Schülerzahlen würden in den nächsten Jahren deutlich nach oben gehen, man rechne mit bis zu 320 Schülern.