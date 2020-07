Wiesentheid will effektiven Schutz vor Hochwasser schaffen

Um künftig besser vor Hochwasser geschützt zu sein, will der Markt Wiesentheid weiter Vorsorge treffen. Eine Möglichkeit zur Verbesserung wäre der Kauf zweier Seen im Bereich des Ortsteils Untersambach. Dazu wird es in der Sitzung des Gemeinderats an diesem Donnerstag, 16. Juli, einen Antrag von der Fraktion CSU und Pro Wiesentheid geben, über den die Räte befinden gilt.

Bei einem Treffen im Vorfeld erläuterte der Umweltreferent des Gemeinderats, Otto Hünnerkopf (CSU), das Ganze. „Es geht immer darum, Wasser von Wiesentheid weg zu halten. In Wiesentheid selbst hast du nicht viele Möglichkeiten.“

Also wäre es seiner Ansicht nach weiter oben, bei Untersambach, sinnvoll, weitere Bereiche zu schaffen, wo sich das Wasser aus dem Sambach und aus der Flur bei starken Regenfällen erst einmal ausdehnen könnte, und nicht alles auf den Bach drücken würde.

Diese Situation machte der Gemeinde beim Hochwasser 2013 zu schaffen. Damals herrschte am östlichen Ortseingang, im Bereich der Jahnstraße, teilweise „Land unter“, einige am Sambach angebrachten Dämme drohten zu brechen.

Zwei Fischteiche

Um künftig einen gezielten Ablauf des Wassers zu erreichen, hat Umweltreferent Hünnerkopf zwei Fischteiche im Auge. Der momentane Besitzer habe signalisiert, dass er diese verkaufen wolle. Einer der Seen befindet sich in Obersambach. Dort ließe sich ein Damm zum Bach abtragen, bei starken Regenfällen könnte das Wasser wieder in den See zurück drücken, schildert er es.

Der zweite Bereich befindet sich zwischen Untersambach und der Mühle. Den See dort würde als Biotop dienen, man könnte ihn nur mit Flachwasser stehen lassen. Um das Gewässer herum ließe sich, so Hünnerkopfs Vorschlag, ein etwa drei Meter hohen Damm errichten. Mit diesem ließe sich einiges zurück halten, was den Druck auf Wiesentheid bei größeren Regenmengen deutlich reduzieren würde.

Deutliche Verbesserung

„Solche Regenfälle, wie 2013, würden dem Ort dann nichts mehr ausmachen“, erwartet der Umweltreferent deutliche Verbesserungen. In beiden Fällen sieht Hünnerkopf einen nicht zu großen Aufwand, um die Rückhaltemöglichkeiten zu schaffen.

Die angedachten Projekte sind Bestandteil des Konzepts zum Hochwasserschutz der kommunalen Allianz der Dorfschätze. Diese präsentierte erst kürzlich eine Studie zum Hochwasserschutz in den neun zu ihr gehörenden Gemeinden.

Eine davon ist Wiesentheid, wo es vor allem im Bereich der Ortsteile Geesdorf und Untersambach gilt, Möglichkeiten zu schaffen. Der Gemeinderat wird nun darüber befinden, ob man damit einen Anfang macht.