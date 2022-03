Wiesentheid vor 28 Minuten

Wiesentheid: Vergessener Werkzeugkoffer von Parkplatz gestohlen

Ein 22-jähriger Handwerker führte bereits am Freitag, zwischen 11 und 11.30 Uhr, in Wiesentheid Installationsarbeiten in einem Gebäude im "Weg am Fuchsstück" auf Höhe der Hausnummer 3 durch.