Im Mittelpunkt der Sitzung des Wiesentheider Gemeinderates stand das Thema Wasserversorgung des Marktes. Dazu begrüßte Bürgermeister Klaus Köhler Erhard Ott vom Fachbüro Bau Consult in Haßfurt, der eine Studie präsentierte, die sein Unternehmen auf Anfrage des Marktes erstellt hat.

Hintergrund ist, dass die Kommune wissen möchte, wie es aktuell um das Trinkwasser in der Gemeinde steht und was für die Zukunft ratsam wäre. Dazu überrechnete und begutachtete das Fachbüro das gesamte Leitungsnetz, auch in den vier Ortsteilen. Momentan ist die Situation in der Gemeinde so, dass Wiesentheid von den zuletzt verbrauchten rund 280.000 Kubikmetern Wasser pro Jahr 46.000 Kubikmeter aus eigenen Brunnen bezieht. Der größere Rest ist Fernwasser.

In Wiesentheid selbst ist das Netz in eine Fernwasser- und eine Eigenwasserzone getrennt. Der Druck in den Leitungen ist vor allem im Norden der Gemeinde relativ niedrig. Insgesamt sei das Netz in einem ordentlichen Zustand, so Ott.

In manchen Punkten "dringender Handlungsbedarf"

Für die Ortsteile sieht der Ingenieur einen eher "moderaten Handlungsbedarf". Die dortige Versorgung über Fernwasser sei ohne Alternative. Dagegen riet der Fachmann bei Wiesentheid zu "umfangreicheren Maßnahmen." In manchen Punkten sah er sogar "dringend Handlungsbedarf." Er riet dazu, die Trennung zwischen Fernwasser- und Eigenwasserzone aufzuheben. Dazu wäre ein zweiter Schacht zur Einspeisung von Fernwasser ins Netz ratsam.

Außerdem riet Ott, dass die Gemeinde ihren Bezug von Fernwasser moderat erhöhen solle. Das sei wesentlich sinnvoller und vor allem wirtschaftlicher, als die eigenen Brunnen auszubauen. Bei einem Ausbau müssten unter anderem Zuleitungen geschaffen werden, dazu wären die beiden vorhandenen Wasserstellen auszubauen. Ott sprach von Investitionskosten von insgesamt fast neun Millionen Euro. Die beiden anderen Varianten, die sein Büro vorschlug, hatten Kosten zwischen 2,8 und 4,4 Millionen Euro ermittelt.

Im Anschluss an den Vortrag waren sich die Räte einig, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren einiges an Geld in ihre Wasserversorgung investieren soll. Gemeinderat Andreas Laudenbach wollte wissen, in welche Himmelsrichtung die Erweiterung des Wassernetzes Wiesentheids am besten wäre. Das sei in Bezug auf künftige Bau- und Gewerbeflächen wichtig. "Sie sind in der Entwicklung nicht eingeschränkt", antwortete Ott.

Gemeinde am Limit bei der Wasserversorgung

Ratskollege Michael Rückel fasste zusammen, dass sich für ihn das Thema Ausbau der Eigenwasserversorgung nach der Studie erledigt habe. Die damit verbundenen höheren Wasserpreise seien nicht zu rechtfertigen. Das sah auch Bürgermeister Köhler so. Für Gemeinderat Hans Müller war wichtig, dass die angesprochenen Möglichkeiten auch umgesetzt werden.

Robert Kaiser hieß einen zweiten Anschluss an die Fernwasserleitung als "zwingend notwendig", die Gemeinde sei aktuell bereits am Limit bei der Wasserversorgung. Er erinnerte zudem daran, dass das Projekt Neubau des Bauhofes nicht aufgeschoben werde. Als Beschluss wurde festgelegt, dass die Gemeinde nun ein Fachbüro beauftragt, welches die konkrete Planung für die angesprochenen Möglichkeiten zur Verbesserung des Wassernetzes aufnimmt.