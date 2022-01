Die Partnerschaft zwischen Wiesentheid und der französischen Gemeinde Rouillac feiert 2022 ihr 50-jähriges Bestehen. Den Auftakt zum Jubiläumsjahr bildet eine Ausstellung mit dem Motto "Himmel und Erde" im Historischen Pfarrhaus, die passenderweise am deutsch-französischen Tag, dem 22. Januar, eröffnet wurde.

Das fand zwar im etwas kleineren Kreis wegen der immer noch geltenden Hygienevorschriften statt, aber immerhin. Der würdige Rahmen freute die Vorsitzenden des Partnerschaftskomitees, Christine Gumann, und den Gatsgeber, Wiesentheids Bürgermeister Klaus Köhler, gerade für die jungen Künstler und Künstlerinnen.

Im Rahmen einer Zusammenarbeit der Fächer Kunst und Französisch haben sich Schülerinnen und Schüler der Q12 des Wiesentheider Gymnasiums mit den Kirchen beider Gemeinden beschäftigt. Sie malten Details aus der barocken Wiesentheider Mauritiuskirche und aus der romanischen Eglise Saint-Pierre in Rouillac. Einige der rund 60 entstandenen Werke zeigt die Schau.

Blau und Rot bilden einen Schwerpunkt

Dabei bildeten die Farben Blau und Rot einen Schwerpunkt. Was es damit auf sich hat, erläuterte Kunstlehrerin Claudia von Hayek. Für die barocke Kirche in Wiesentheid habe man sinnbildlich rot oder braun gewählt. Rot stehe für Erde, das Irdische. Das Blau sei symbolisch für den Himmel, für die im romanischen Stil erbaute Kirche im Rouillac gesetzt. Die Romanik gelte auch als eher dunkle Zeit, mit wenig Licht. Sie sei, so von Hayek, konträr zum Barock. Dazu ließen die Jugendlichen ihrer Fantasie freien Lauf.

Die in den Bildern zu sehende Kreativität gefiel auch der stellvertretenden Landrätin Susanne Knof, die von "beeindruckenden Ergebnissen" sprach. Sie ging auf die Verbindung der beiden Gemeinden ein. Eine solche lebe von den Begegnungen. Der Anlass habe es "verdient, dass man sich begegnet und austauscht."

Wiesentheids Bürgermeister Köhler nahm die Urkunde, die einst die Partnerschaft offiziell besiegelte. Diese hänge im Rathaus. Ohne die vielen Menschen, die sich seither so engagiert hätten, wäre sie nur ein Stück Papier. Der Schulleiter vom Gymnasium, Achim Höfle, bedankte sich bei den Schülern und Lehrkräften. Schließlich trugen die Schülerinnen Tamira Engert, Xenia Bux und Alina Rauchenberger einen Text zum deutsch-französischen Tag vor.

Begleitend zu dem Ganzen ist ein Film entstanden, der die Bilder zeigt und erläutert. Er wird auf der Homepage des LSH Wiesentheid zu sehen sein. Die Öffnungszeiten der Ausstellung im Historischen Pfarrhaus werden noch bekannt gegeben, hieß von Seiten der Gemeinde.