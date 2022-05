Ein Unbekannter hat in Wiesentheid (Landkreis Kitzingen) mutmaßlich mit einer Armbrust einen Pfeil auf eine Katze geschossen. Wann genau das Tier in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verletzt wurde, ist noch unklar, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Besitzer brachte die Katze am Freitag zum Tierarzt. Der Pfeil, der noch im Rücken des Tieres steckte, konnte entfernt werden. Wie schwer die Katze verletzt ist, konnte die Polizei auf Nachfrage nicht sagen, sie habe aber überlebt. Hinweise auf den Täter oder die Täterin nimmt die Polizei Kitzingen unter der Telefonnummer 09321/1410 entgegen.