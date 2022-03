Der Markt Wiesentheid hat die ukrainischen Flüchtlinge, die über die Verbindung des Gymnasiums nach Deutschland gebracht wurden, offiziell begrüßt. "Herzlich willkommen in Wiesentheid. Ich hoffe, Sie haben sich mittlerweile gut eingelebt", sagte Bürgermeister Klaus Köhler bei einem Treffen am Dienstagabend in der Steigerwaldhalle. Seit gut einer Woche sind 93 Geflüchtete nun schon in Wiesentheid und Umgebung. Über die Schule wurden sie in insgesamt 35 Familien oder in größeren Unterkünften untergebracht.

Der Abend sollte auch "ein kleines Dankeschön" an die Gastgeber sein, sagte Köhler. "Mein persönlicher Dank gehört Ihnen, dass sie nicht gezögert haben, Hilfe anzubieten", meinte er. Mit ihm hoben Landrätin Tamara Bischof und die Landtagsabgeordnete Barbara Becker das außergewöhnliche Engagement der Wiesentheider Schule bei der örtlichen Hilfsaktion hervor.

Politiker sprechen zu den Geflüchteten und ihren Gastgebern

Ihre Reden wurden von Dolmetscherinnen auf Ukrainisch übersetzt. Landrätin Bischof richtete sich direkt an die Flüchtlinge. "Liebe Ukrainer, liebe Kinder, Sie sind bei uns in Sicherheit." Außerdem informierte Bischof über die behördlichen Schritte, die nun erforderlich sind, etwa wie die Anmeldung der Geflüchteten vonstatten geht.

Bei der Veranstaltung bekamen Flüchtlinge wie Gastgeber aufgezeigt, welche weiteren Hilfsangebote für sie bereit stehen. Die Gastgeber nutzten die Möglichkeit, einige Fragen an die Vertreter der Behörden zu stellen.

Schulleiter Höfle sieht noch langen Weg vor sich

Der Schulleiter des Gymnasiums, Achim Höfle, sprach von einem langen Weg, den man nun gemeinsam gehen wolle. Dieser werde wohl nicht so einfach, wie man denkt. Auch für seine Schule sei vieles neu, was an Organisation zu leisten sei. In manchen Fällen sei Geduld notwendig. Das wichtigste sei, "dass die Hilfe auch ankommt bei denen, die Not leiden".

Im Anschluss ließ Harald Godron, Lehrer und Koordinator von Seiten des Gymnasiums, die für alle Beteiligten ereignisreichen letzten zwei Wochen Revue passieren. Er ging darauf ein, wie die Hilfsaktion begann und im Lauf der Tage eine eigene Dynamik entwickelte.

Godron hob vor allem eine Gruppe an Freiwilligen hervor, die sich als Vorhut auf den Weg an die polnisch-ukrainische Grenze gemacht hatte. Er nannte Simone Blessing, Patrick Göb, Ulrich Götz, Simon Gutsch, Felix Hofbauer und Frank Zekl. "Nur ihnen ist es zu verdanken, dass sich zwei Busse auf den Weg gemacht haben." Dazu hatten sie vor Ort an der Grenze noch alle Hände voll zu tun, bis die Busse in Richtung Wiesentheid fahren konnten.

Spiel- und Betreuungsangebote für ukrainische Kinder

Beim Abend in der Halle wurden einige offene Fragen angesprochen. Dazu gehörten Themen wie die Impfung der Flüchtlinge, die Frage der Dolmetscher bei Amtsbesuchen, die Schulpflicht oder die finanzielle Unterstützung.

Wie problemlos es gehen kann, dass sich die ukrainischen Flüchtlinge wohl fühlen können, zeigten wieder einmal die Kinder in der Halle. Im Vorraum herrschte reger Betrieb. Dort hatte der Wiesentheider Jugendtreff allerhand Spiele für die Kinder parat, was fleißig genutzt wurde. Und das trotz Sprachbarrieren: "Das geht schon – wenn nicht anders, dann mit Händen und Füßen", meinte eine der jungen deutschen Betreuerinnen.