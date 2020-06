Wiesentheid freut sich auf Gäste

Zugegeben, so viele Gäste und Touristen wie die Mainschleife kann der Markt Wiesentheid nicht begrüßen. Ein Abstecher in die "Barockresidenz am Steigerwald" lohnt sich aber allemal, meint Laura Kreßmann vom Tourismusbüro der Marktgemeinde.

Nicht nur die erst aufwendig renovierte Mauritiuskirche, das Schloss und der Park seien sehenswerte Ziele, in denen viel Geschichte und viele Geschichten stecken. Ab sofort dürfen in Wiesentheid auch wieder Führungen von Gruppen stattfinden, natürlich unter den gültigen Hygiene-Vorschriften. "Die Gästeführer freuen sich darauf, das Barocke Wiesentheid für Besucher erlebbar zu machen", sagt Laura Kreßmann. Bei ihr in der zuständigen Stelle im Rathaus gehen die Anfragen ein, sie koordiniert das Ganze.

Aktuell stehen mit Anke Ruppert, Irene Hünnerkopf, Sabine und Josef Müller, Helma Schug, Armin Dürr, Gerhard Fehlbaum und Erwin Jäger einige Personen zur Verfügung, um Besuchern gerade die von Balthasar Neumann geplante Mauritiuskirche zu zeigen. Das zwischen 2012 und 2017 renovierte Gotteshaus wollen die meisten Gäste sehen. Öffentliche Kirchenführungen sind meist an den ersten Wochenenden im Monat.

Gefragt ist auch der Schlosspark. In der Parkanlage bieten die Führer Rundgänge im englischen Landschaftsgarten, die auf die Jahreszeit, die Tiere oder Besonderheiten, ausgerichtet sind. Die Rundgänge starten meist samstags um 14 Uhr an der Mauritiuskirche, eine Anmeldung ist nicht nötig. Hier führen auch Christian Belz, Matthias Mann, Monika Conrad, Martina Götz und Sabine Berthold.

Barocker Rundgang durch den Ort

Reizvoll ist auch der eineinhalb Kilometer lange barocke Rundgang durch den Ort. Auf verschiedene Gebäude und Stellen weisen Infotafeln hin. Besuche in Kirche und Schlosspark lassen sich mit der Ortsführung auch verbinden. Auf Anfrage kann Kreßmann auch feste Programme, etwa für Busreisegruppen, erstellen. Dabei sind auch Besuche in den umliegenden Gemeinden der Dorfschätze möglich.

Derzeit sind die Gruppengrößen durch staatliche Vorgaben noch auf maximal 15 Personen begrenzt. Aufgrund der geltenden Abstandsregelungen sei so garantiert, dass jeder Besucher der Führung uneingeschränkt folgen kann.

Infos zu allen Führungen: Tourismusbüro Wiesentheid, Tel.: (09383) 973537, oder online unter www.barockes-wiesentheid.de