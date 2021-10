Wiesentheid vor 22 Minuten

Wiesentheid: Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis fährt Auto an

Am frühen Donnerstag um 0.50 Uhr touchierte ein 55-jähriger Fahrer mit dem Auflieger seines Sattelzugs eine Am Mähling in Wiesentheid abgestellte Sattelzugmaschine. Dabei entstand ein Schaden von circa 3000 Euro, berichtet die Polizei. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Unregelmäßigkeiten bei der Überprüfung der ausländischen Fahrerlaubnis. Gegen den Fahrer wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt.