Sickershausen vor 9 Minuten

Wiesenfläche brannte: 500 Euro Schaden

Eine Hecke brannte am frühen Dienstagmorgen in Sickershausen im Bereich Hohlgraben. Um 4.20 Uhr wurde das Feuer festgestellt, das sich auch auf eine Böschung ausbreitete. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, so der Polizeibericht. Bislang gebe es keine Hinweise zur Brandursache. An der abgebrannten Wiesenfläche, in einer Größe von etwa 10 mal 20 Metern, entstand ein Schaden von rund 500 Euro.