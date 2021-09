Kurze Wege, regionale Qualität und oft ein nettes Gespräch: Christiane Pötzl und Claudia Djuren haben mit ihrem Konzept Erfolg. Die beiden jungen Frauen eröffneten im November 2020 den Wiesenbronner Krämerladen neu – nach anderthalb Jahren Schließung. Sie holten die Metzgerei Bausewein, die Bäckerei Brönner und den Gemüselieferanten Will aus Albertshofen mit ins Boot, um den Kunden ein möglichst breites Sortiment und frische, regionale Waren anbieten zu können.

Seit kurzem darf sich der Krämerladen sogar mit einem Titel schmücken: "Anfassbar gut". Unter diesem Motto stand ein Wettbewerb des Handelsverbands Deutschland (HDE) mit dem Finanzdienstleister und Versicherer Signal Iduna. Die Initiative zur Stärkung des lokalen Handels sollte Endkunden die Vorteile heimatnaher Einkaufsmöglichkeiten ins Bewusstsein rufen.

Djuren und Pötzl nahmen die Übergabe der Auszeichnung zum Anlass, mit ihren Kunden zu feiern – und zugleich die Opfer der Flutkatastrophe an der Ahr zu unterstützen. Die kompletten Einnahmen des Festes gingen über die 'Aktion Deutschland hilft' an die Flutopfer. Rasch waren 423 Bratwürste "to go", gesponsert von der Metzgerei Bausewein und der Bäckerei Brönner, ausverkauft, ein Glücksrad mit gespendeten Preisen drehte sich und es gab Livemusik mit den "Kärwemusikanten". Insgesamt kamen so – dank großem ehrenamtlichen Einsatz – stolze 2942,58 Euro für den guten Zweck zusammen.