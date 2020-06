Wiesenbronn vor 1 Stunde

Wiesenbronner Krämerladen soll möglichst bald verpachtet werden

Das weitere Vorgehen in Sachen "Krämerladen" beriet der Wiesenbronner Gemeinderat. Bürgermeister Volkhard Warmdt informierte, dass alles, was in diesem Zusammenhang mit Verpachtung oder Verkauf zu tun habe, im nichtöffentlichen Teil der Ratssitzung behandelt werden müsse. Jedoch stellte er fest: "Aber ich kann dazu sagen, dass wir auf einem guten Weg für eine Verpachtung sind."