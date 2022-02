Informatives zu Leerständen und Bäumen in Wiesenbronn wird in Katastern ergänzt und gesammelt. Darüber war sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend in der Sporthalle einig.

In der Januarsitzung war über "Bebauungsmöglichkeiten und Immobilienerwerb" diskutiert worden, wobei zur Sprache kam, dass es ein Leerstandskataster schon geben müsste. Das besteht seit 2013 in digitaler Form, gab Bürgermeister Volkhard Warmdt am Dienstagabend bekannt "und sollte nun aktualisiert werden".

Er verwies darauf, dass der Dorfschätzeverbund in diesem Jahr die Innenentwicklung der Gemeinden auf der Agenda-Liste habe "und dazu gehört die Erstellung und Aktualisierung der Kataster, die auch gefördert werden". Jan von Wietersheim und Frank Ackermann hielten wie der Bürgermeister die Katastererweiterung auch in Richtung bebaubarer Grundstücke für eine gute Sache, Markus Kreßmann war nicht so überzeugt, da es eine ständige Nachfrage bei Leerständen gebe. Der Vorschlag des Bürgermeisters, die Wiesenbronner Leerstandskatasterergänzung über die Dorfschätze laufen zu lassen, wurde in der Ratsrunde begrüßt.

Es geht mehr um Sicherheit als um Schönheit

Zum Stand des Baumkatasters teilte der Bürgermeister mit, dass alle Bäume abgegangen und jene im Bereich "Am Geisberg" nummeriert wurden. Registriert wurden dabei auch die Altersphasen der Bäume, um welche Art es sich handelt und ob dringender Handlungsbedarf zu eventuellen Maßnahmen wie zum Beispiel zur Schaffung eines Lichtraumprofils besteht oder ob Bäume mit Schäden saniert werden müssen, "da geht es nicht nur um Schönheit, sondern auch um Verkehrssicherheit".

Bei den Pappeln am Grillplatz muss Totholz entnommen werden. "An dieser Stelle kann kein Wasserspielplatz gebaut werden, dem müssen wir da eine Absage erteilen". Der Bürgermeister und weitere Ratsmitglieder hielten an dieser Stelle die stückweise Entnahme von Pappeln samt Nachpflanzungen für das Beste.

Misteln auf den Pappeln sind ein Hinweis auf Probleme

Zur Problematik der teilweise zahlreichen Misteln auf den Pappeln war zu hören, dass dies auf Schwächung der Bäume aufmerksam mache. Zitiert wurde auch Baumgutachter Gerhard Väth, der nichts davon halte, Bäume neben der Straße in kleinen Baumscheiben zu pflanzen, weshalb in dieser Sache ein weiterer Begang durchgeführt werden sollte, wie der Bürgermeister vorschlug.

Als "Auktionator" betätigte sich Gemeinderat Hendrik Wenigerkind bei der Wiesenbronner Brennholzversteigerung am vergangenen Samstag. Unter den Hammer kamen 320 Ster, davon 150 Ster Fichtenholz, beim Hartholz lag der Durchschnittspreis bei knapp 40 Euro pro Ster. "Wir können mit dem Preis zufrieden sein". Insgesamt wurde für 8580 Euro Holz verkauft, einige Ster sind noch übrig, "bis zum 30. April muss das Holz aus dem Wald raus." Von etlichen Bietern sei der Wunsch geäußert worden, für den nächsten Holzverstrich kleinere Polder anzulegen.

Zuschuss für den Posaunenchor Wiesenbronn

Der Wiesenbronner Posaunenchor feiert in diesem Jahr - vom 20. bis 22. Mai - sein 100-jähriges Bestehen. In einem Schreiben an den Gemeinderat wies der Chor darauf hin, dass er nur über geringe finanzielle Mittel verfüge und bat deshalb um finanzielle Unterstützung in Höhe von 1800 Euro. Frank Ackermann schlug vor, dann dem Jubelchor unter die Arme zu greifen, wenn ein Fehlbetrag vorliege. Das Ratskollegium war geschlossen für eine finanzielle Unterstützung, wobei 1800 Euro als Obergrenze gelten sollten. Reinhard Fröhlich lobte das Engagement des Posaunenchors bei verschiedenen Veranstaltungen und schlug einen Betrag von 1000 Euro vor. Dem schloss sich auch der Bürgermeister an, der erst einmal nachfragen will, wie der beantragte Betrag zustande komme.

Bekannt gegeben wurde, dass die Schilder mit "Freiwillig 30 km/h" gute Wirkung erzielen, dass die Beleuchtung im Seegarten für die auf den Bus wartenden Kinder zunächst als Provisorium installiert sei, die Reinigungsarbeiten laufen und die Friedhofsglocke Anfang März in der Glockengießerei Rincker in Sinn bei Frankfurt gegossen werde, wobei eine kleine Gruppe zuschauen dürfe. Sauer war der Bürgermeister ob einer Bauschuttentsorgung in der Flur: "Das ist illegal und kriminell".