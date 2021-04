Teuer dürfte die Nacht zum Freitag für einige Jugendliche in Sommerach werden, verstießen sie doch laut Polizeibericht gleich zweimal gegen die Corona Kontaktbeschränkungen. Gegen 23.30 Uhr wurde durch einige Anwohner eine lautstarke Party in einer Weinbergshütte in Sommerach gemeldet. Bei Eintreffen der Streife flüchteten die zehn bis 15 Partygäste in die umliegenden Weinberge. Lediglich ein Gast blieb zurück und konnte von der Polizei festgehalten werden. In der Hütte fanden die Beamten von den flüchtigen Jugendlichen reichlich persönliche Dokumente und Gegenstände, sodass ihre Personalien erhoben werden konnten.

Gegen 2.30 Uhr wurde diesmal aus einer Garage in Sommerach eine lautstarke Party gemeldet. Hier konnten insgesamt acht Jugendliche beim Feiern angetroffen werden, die sich uneinsichtig und unkooperativ den Beamten gegenüber zeigten. Es zeigte sich, dass die acht Personen bereits zu der Gruppe gehörten, die bereits in der Weinbergshütte gefeiert und gegen die Corona Richtlinien verstoßen hatten. Diese „Doppelverstöße“ werden jetzt dem Landratsamt gemeldet, das für die Verfolgung zuständig ist.