Kitzingen vor 48 Minuten

Wiederholt einer Frau nachgestellt

Ein 22-jähriger Mann stellte einer 24-jährigen Frau am Freitag gegen 22.15 Uhr zum wiederholten Male nach. Der Vorfall ereignete sich vor dem Restaurant Syrtaki in der Würzburger Straße in Kitzingen, heißt es im Bericht der Polizei. Die Frau hatte in der Vergangenheit bereits rechtliche Maßnahmen zu Unterlassung des Kontakts gegen den Mann erwirkt, an die er sich jedoch nicht hielt. Er folgte der Frau erneut bis auf Höhe des Rathauses. Hier sprach die 24-jährige einen männlichen Radfahrer an, der sie dann bis zur Polizei begleitete. Der 22-jährige Mann wurde später von einer Streifenbesatzung in Gewahrsam genommen.