Um Werbung für die Gemeinde Abtswind zu machen, wurde der bisherige Ortsprospekt überarbeitet. Im Gemeinderat stellte der extra dazu geschaffene Ausschuss um Ratsmitglied Heiko Därr das entstandene Werk vor. Rund 5000 Stück davon sollen nun in Druck gehen. Laut Bürgermeister Jürgen Schulz soll das DIN A4 große Blatt, das auf vier Streifen gefaltet wird, eine vorübergehende Lösung sein.

Die Prospekte würden vor allem zur Reklame im Vorfeld der Weinfest-Wochenenden im Oktober benötigt. Der Heimatverein hat nämlich kürzlich festgelegt, dass in diesem Jahr wieder an allen Samstagen im Oktober der Festbetrieb mit Zelt stattfinden soll – wie in den Zeiten vor Corona. "Man muss ja weiter denken. Wir hoffen, dass es funktioniert", unterstützte Bürgermeister Schulz die Planungen zum Weinfest.

Für den Ortsprospekt wurde die jetzt entstandene Fassung grob überarbeitet und an manchen Punkten aktualisiert. Kommendes Jahr soll dann ein völlig neuer Prospekt geschaffen werden. In diesen will man aktuelle Fotos aus der Gemeinde und von verschiedenen Ereignissen einfügen.

Zum Thema Schwimmbad teilte Bürgermeister Schulz mit, dass der Badebetrieb voraussichtlich ab 8. Mai gestartet werde. Bis dorthin seien noch Reparaturarbeiten in einer Dusche zu erledigen. Die Technik für das gemeindeeigene Bad werde rechtzeitig hochgefahren. "Wir hoffen auf eine normale Saison, ohne Einschränkungen wie in den letzten beiden Jahren", sagte Bürgermeister Schulz.

Er zeigte sich überrascht und angetan vom enormen Zuspruch bei der Osterwanderung des Heimatvereins am Ostermontag. Rund 100 Personen hatten sich bei gutem Wetter auf den Weg um den Ort gemacht, das Ganze klang mit Grill beim Schlusshock im Rathaushof aus.