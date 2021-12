Gute Nachrichten für alle, die durch Krautheim fahren: Ab dem Wochenende sind alle Straßen durch die Ortschaft wieder ungehindert nutzbar, schreibt die Verwaltungsgemeinschaft Volkach in einer Pressemitteilung.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke der Kreisstraße KT 37 im Ortsbereich von Krautheim ist abgeschlossen. Der Ausbau der etwa 200 Meter langen Strecke ging zügig voran. Innerhalb von vier Wochen konnte die teilweise Erneuerung der Tragschicht durchgeführt und die Deckschicht aufgebracht werden.

Parallel dazu wurden noch einige Hausanschlüsse fertiggestellt und der Gehweg neu aufgebaut und gepflastert. Damit gehören die rund eineinhalb Jahre andauernden Verkehrsbehinderungen in der Ortsdurchfahrt Krautheim nun endgültig der Vergangenheit an, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.