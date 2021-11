Nachdem die Corona-Inzidenzzahlen immer weiter steigen, fand eine weitere Krisenstab-Sitzung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Volkach statt. Es wurde beschlossen, dass die drei Rathäuser Volkach, Sommerach und Nordheim geöffnet bleiben, jeodch ab sofort wieder FFP2-Maskenpflicht herrscht. Das teilt die VG Volkach mit. Allerdings bittet die Verwaltung die Bürgerinnen und Bürger um eine telefonische Terminvereinbarung im Vorfeld. So können Wartezeiten vermieden und dadurch auch das Risiko einer Ansteckung reduziert werden.

Die Bürger können sich auch weiterhin per E-Mail oder telefonisch an die Fachämter oder an das Bürgerbüro der Stadt Volkach wenden: Bürgerbüro Tel.: (09381) 40110; E-Mail: stadt@volkach.de

Jederzeit erreichbar ist auch das digitale Bürgerbüro auf www.stadt-volkach.de