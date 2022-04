Nicht nur über Bewässerung informierte sich Barbara Becker in Israel. Es ging auch um Innovationsförderung. Jetzt sucht sie 15 junge und auf Ideen hungrige Leute für einen Austausch.

Als die Stimmkreisabgeordnete Barbara Becker die Ausschreibung zur zehntägigen Israelreise des Evangelischen Arbeitskreises der CDU/CSU las, dachte sie: "Das könnte interessant sein." Schließlich gilt Israel als Vorbild bei Start-up-Unternehmen – gerade im Bereich der landwirtschaftlichen Bewässerung, und mit dem Thema Weinbergsbewässerung beschäftigt Becker sich in ihrem Stimmkreis.

Eigentlich habe sie das Land nur kennenlernen wollen, doch: "Das war nix mit Urlaub", erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Etliche Treffen standen außerhalb des offiziellen Programms plötzlich in ihrem Terminkalender. Steven Schmerz, Leiter der Bayerischen Vertretung, vermittelte ihr Treffen und verknüpfte sie mit innovativen Unternehmen und Menschen in Israel. Schmerz werde ihr zudem helfen, eine Partnerstadt und Partnerregion für Kitzingen zu finden.

Wie Israel es schafft, die Wüste zum Blühen zu bringen

Da sich Barbara Becker sehr für Möglichkeiten der Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen interessiert, war sie fasziniert, wie Israel es schafft, "die Wüste zum Blühen zu bringen". So besuchte Becker eine Plantage mit Jojoba-Sträuchern, aus denen Öl für Pflegeprodukte gewonnen wird. Möglich gemacht hat das Wachstum der Sträucher in der Wüste Netafim, ein Unternehmen, dessen Technologie bereits in Veitshöchheim für eine Weinbergsbewässerung zum Einsatz kommt. Von Netafim traf Becker im Kibbuz Hatzerim den Managing Director Eastern Europe, Sharon Kelmeshes. 1965 startete das Unternehmen, das als Pionier der Tropfbewässerung gilt.

Für Spitzentechnik bedarf es Menschen mit bester Ausbildung. Bei "einem absolut inspirierenden Besuch" im Kinneret Innovation Center (KIC), etwa vier Kilometer entfernt vom Kibbuz-Hotel beim See Genezareth, nach Jerusalem ihre zweite Übernachtungsstätte, sprach die Abgeordnete mit dem Chief Executive Officer (CEO), Elad Shamir, und Manager Tomer Swiza. Da die meisten jungen Leute bislang nach dem College die Region verließen und nach Tel Aviv gingen, setzten die Gründer des KIC moderne Arbeitsplätze in Start Ups entgegen. Eng werde mit den Unternehmen der Region zusammengearbeitet. Die Entsalzung des Bodens auf natürliche Weise oder der Humusschutz im Boden sind nur einige Forschungsprojekte, von denen Becker erfuhr.

In Israel lernte sich deren Herangehensweise an die Dinge kennen. So zum Beispiel bei einem Treffen mit Adi Rosenfeld, einem der Väter des Start-up-Erfolgs in Israel. Seine wichtigsten Fragen lauteten: "Wer bist du wirklich? Was treibt dich an? Welche drei Ziele hast du für dieses Gespräch? Rosenfeld bringe innovative Menschen zusammen, aber keine etablierten Unternehmensvorstände. "Mit ihm gemeinsam werde ich einen Austausch von Leuten, die "young and hungry" sind, aus meinem Stimmkreis mit Start-up-Leuten aus Israel organisieren", erläutert Becker. 15 Leute sollen es sein, die zum Beispiel aus den Bereichen Medizin, Lebensmitteltechnik, Weinbau, Touristik, Maschinenbau, Bildung, IT oder Handwerk stammen.

"Deutschland und Israel können voneinander lernen"

Sie traf auch Arye Sharuz Shalicar, den offiziellen Sprecher der israelischen Verteidigungsstreitkräfte. Oder Grisha Alroi-Arloser von der Israelisch-Deutschen Industrie- und Handelskammer. Oder Sani Ibrahim Azar, den Bischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Jordanien und im Heiligen Land. Das ist nur ein Ausschnitt der vielen Begegnungen und Gespräche, die "neben dem touristischen Programm" stattfanden.

"Deutschland und Israel können voneinander lernen", ist Barbara Becker überzeugt. Gerade Familienbetriebe und mittelständische Unternehmen sowie das duale Ausbildungssystem hätten bei ihrem Besuch Interesse geweckt. Sie nahm viel Wissen über den Umgang mit der wertvollen Ressource Wasser mit nach Hause, gerade auch was die Bodenpflege, die Bewässerung und die Wasserwiederaufbereitung betrifft. Da es in Israel sehr unkonventionelle Ansätze gibt, Innovation zu fördern, stelle sich die Frage, wie das "bei uns in Deutschland umzusetzen geht", so Becker.