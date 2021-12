Energiewende lautet das Schlagwort. Mancherorts rennen Investoren Bürgermeistern die Türe ein, um nach Flächen für Freiflächenphotovoltaikanlagen zu fragen. Biebelried ist da keine Ausnahme. Doch wie viele und welche Flächen will man noch für die Energieerzeugung opfern? Mit dieser Frage dürfen sich nun Gemeinderat und Verwaltung über Weihnachten für das neue Jahr Gedanken machen.

Hintergrund der erneuten Diskussion im Gemeinderat ist der Wunsch der Firma Südwerk (Burgkunstadt), auf Biebelrieder Gemarkung Freiflächenphotovoltaikanlagen zu errichten. Ort der vier Teilflächen: entlang den Autobahnen 7 und 3, meist im Dreieck zwischen den Autobahnen und der Bundesstraße 8.

Am 17. Dezember 2019 hatte der Gemeinderat bereits einen Aufstellungsbeschluss gefasst. Mittlerweile hat es Abstimmungen mit der Bevölkerung und der Landwirtschaft gegeben. Mehrere vom Ort einsehbare Flächen wurden aus der Planung herausgenommen. Weitere Grundstücke sind dagegen hinzugekommen. 34,6 Hektar beträgt nun die gesamte Fläche. Die Leistung der Anlage soll eine theoretische Nennleistung von 34 000 Kilowattpeak haben. Die Zahl gibt die Spitzenleistung unter genormten Testbedingungen an.

Bauernverband: Nicht mehr als acht Prozent der Fläche

Im Vorfeld der Sitzung hatte es auch eine Versammlung mit dem Investor, dem Gemeinderat, dem Bauernverband, Landwirten und Verpächtern der Flächen gegeben. Seitens des Bauernverbands habe es geheißen, dass nicht mehr als acht Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche eines Ortes für Photovoltaikanlagen genutzt werden sollten, berichtete Bürgermeister Roland Hoh.

Die größte zusammenhängende Fläche entlang der A 7 sollte, so der Vorschlag Hohs und der Verwaltung, nicht die kompletten Ackerlängen umfassen, sondern auf etwa 230 Meter von der Autobahn weg gemessen begrenzt werden. "Das ist immer noch ein Riesending", begründete Hoh den Vorschlag. Der Gemeinderat könne natürlich auch die Gesamtfläche mit den kompletten Ackerlängen beschließen, meinte Hoh, der darum bat, auch das Gesamte mit allen Ortsteilen im Blick zu haben.

Gemeinderat Manfred Kleinschrodt befürchtete bei einer Reduzierung eine noch größere Zerstückelung. Deshalb sollte man die Anlage gebündelt an der geplanten Stelle errichten, lautete sein Vorschlag. Da es ihres Wissens nach Planungshilfen der Regierung gebe, riet Gemeinderätin Birgit Kraus, diese auch zur Hand zu nehmen. Hiermit könnten Flächen bewertet und ausgewählt werden. So fühle sie sich von Investoren getrieben. Bürgermeister Hoh bemerkte dazu, dass dabei wohl die Flächen entlang der Autobahnen herauskämen, was man bereits wisse. Aber auch dort sei die Bonität der Böden gut. Wobei es nicht davon abhänge. Es hänge immer noch vom Landwirt ab, ob dieser wolle oder nicht.

Karte soll bestehende und geplante Photovoltaikanlagen zeigen

Bürgermeister Roland Hoh hatte bereits vom Gesamten gesprochen. Dies griff Gemeinderätin Andrea Czech auf und wollte dies konkretisiert wissen. Zum Beispiel in Form einer Karte. Auf dieser sollte klar, auch von der Größe her, ersichtlich sein, wo es auf dem Gemeindegebiet bereits Freiflächenphotovoltaikanlagen gibt, wo welche geplant sind und wo welche möglich sind.

Dies sah Andrea Czech als wichtige Entscheidungsgrundlage an. Denn für sie hätten die Unterlagen zur Sitzung mit weiteren Informationen zu spät vorgelegen, weswegen sie sich nicht hätte ausreichend vorbereiten können. Ihr Antrag zu Beginn der Sitzung, den Punkt zu vertagen, war noch knapp abgelehnt worden. Dafür aber entschloss sich der Gemeinderat dann nach ausführlicher Diskussion mehrheitlich, eine Änderung des Aufstellungsbeschlusses erst einmal abzulehnen. Im nächsten Jahr geht es dann in die Diskussion, wie viele Flächen für die regenerativen Energien noch zur Verfügung gestellt werden könnten, sofern die Besitzer zur Verpachtung bereit sind.