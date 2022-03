"Schultage auf Bauernhöfen gestalten" lautet das Thema des Infotages, zu dem die Interessengemeinschaft "Lernort Bauernhof" am Freitag, 29. April, alle mit dem Thema in Verbindung stehende Personen einlädt. Treffpunkt ist laut Presseschreiben an der Streuobstwiese am Zettelbach, Dorfstraße 6, in Iphofen.

Ab circa 8.30 Uhr heißt es dann erst einmal Ran an die Schaufeln, denn das Team vom Erlebnisbauernhof Stierhof legt gemeinsam mit einer Schulklasse der Dr. Karlheinz-Spielmann-Grundschule eine Streuobstwiese an. Von 10.45 bis 11.30 Uhr ist Zeit, um sich untereinander auszutauschen und vernetzen zu können. Außerdem wird Staatssekretärin Anna Stolz in ihrer Funktion als MdL rund 45 Minuten lang zu Gesprächen bereitstehen.

Fragen zu den Themen "Lernort Bauernhof" und "Alltagskompetenzen" können bis spätestens 24. April per E-Mail an: info@erlebnisbauernhof-stierhof.de eingereicht werden.

Anmeldung zur Veranstaltung bis spätestens 27. April per E-Mail an: info@erlebnisbauernhof-stierhof.de oder Tel.: (0160) 90712663.