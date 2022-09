Mehr und mehr dringt die künstliche Intelligenz in Bereiche vor, die bislang dem Menschen vorbehalten zu sein schienen. Doch menschliche Kernkompetenzen wie Emotionen und Empathie blieben außen vor.

In Kooperation mit dem Freundeskreis der Partnerstädte Kitzingen erläutert Prof. Dr. Catrin Misselhorn, Professorin für Philosophie an der Universität Göttingen und Expertin für Maschinenethik, in einem Vortrag am Freitag, 7. Oktober, um 19 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen, wie sich das zunehmend ändert: emotionale künstliche Intelligenz wird zur Schlüsseltechnologie der Zukunft. Die Besucherinnen und Besucher erfahren, wie künstliche Systeme menschliche Emotionen erkennen und verarbeiten und welche Auswirkungen emotionale künstliche Intelligenz auf die zwischenmenschliche Interaktion und auf die Gesellschaft hat.

Im Anschluss an den Vortrag diskutieren 1. Vorsitzender Bernd Moser, Birgit Jakob, Pflegedienstleiterin an der Klinik Kitzinger Land, und Irmgard Franz, Patientenfürsprecherin an der Klinik Kitzinger Land, mit der Referentin und dem Publikum. Der Abend klingt bei einem gemeinsamen Umtrunk im Foyer der Alten Synagoge aus.