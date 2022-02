Münsterschwarzach vor 1 Stunde

Wie Gott in Frankreich

Anlässlich des diesjährigen deutsch-französisches-Tages stand das Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach unter der blau-weiß-roten Flagge. Kulinarisch wurde die Schulfamilie im Pausenverkauf sowie beim Mittagessen à la française verwöhnt. Neben vielseitig belegten Baguettes, einem Flammkuchen "Elsässer Art" und typischen Eclairs, also länglichen, mit Schokoladencreme gefüllten Gebäckstücken aus Brandteig, standen unter anderem Quiche Lorraine und Mousse au Chocolat auf dem Speiseplan. In den Französischgruppen fanden unterschiedlichste Aktionen statt. So prämierte die Klasse 8a mit Frau Weber-Brandt das originellste französische Outfit. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10a zeigten ihr künstlerisches Talent durch das Zeichnen französischer Sprichwörter. Mit Erfolg nahmen mehrere Lerngruppen an einem deutsch-französischen Online-Wettbewerb teil, bei dem es Fragen zu Frankreich, Europa und der Frankophonie zu beantworten gab. Wenn auch pandemiebedingt nicht in gewohntem Umfang, war die französische Atmosphäre im Schulalltag spürbar und weckte das Interesse an unserem Nachbarland.