Wie Dieter Lenzer in Iphofen anpacken will

Ein heißer Freitagnachmittag Anfang August. Draußen gleißt die Sonne von einem wolkenlos blauen Himmel, drinnen, im großen Verwaltungsbau der Alten Schule am Iphöfer Marktplatz, sitzt Dieter Lenzer. Tiefseeblauer Anzug, weißes Hemd, lila Krawatte, am Revers seines Jacketts ein kleiner Anstecker des Stadtwappens. Seit Anfang Mai ist er hier der Chef, Nachfolger des ewigen Bürgermeisters Josef Mend, der drei Jahrzehnte im Amt und für manche Anekdote gut war. Anekdoten, die auch Lenzer erzählen kann – „wenn Sie etwas Lustiges schreiben wollen“. Aber dazu später.

Die Verwaltung ist bereits im Wochenende, Lenzer aber hält die Stellung. An Nachmittagen wie diesen, so sagt er, könne er „Dinge wegarbeiten“. Für Vieles bleibt während der Woche keine Zeit, weil es in einer Stadt wie Iphofen, 4700 Einwohner, sieben Stadtteile, immer etwas zu tun gibt. Deshalb sind wir hier mit ihm verabredet. Um Fragen zu klären wie: Was hat er vor mit dieser Stadt? Wo will er anpacken in den nächsten sechs Jahren? Und wie waren die ersten Monate im Amt?

In größter Hitze kommt Lenzer nicht ins Schwitzen

Lenzer lässt sich gerne auf einen Spaziergang durch die Stadt ein. Und die Sorge, dass er zu diesem Anlass falsch gekleidet sein könnte, löst sich rasch in Luft aus. Draußen sind es 35 Grad im Schatten, in der Sonne locker zehn Grad mehr, und doch macht Lenzer während des gesamten gut einstündigen Rundgangs keinerlei Anstalten, weder das Jackett noch die Krawatte abzulegen und das Hemd zu öffnen. Man kann selbst in größter Hitze unter prallster Sonne nicht eine Schweißperle auf dem lichten Haupt entdecken – und das ist ja schon einmal eine gute Voraussetzung für diesen Job, den der Bankbetriebswirt von Mitte April an in Teilzeit, „als Praktikant“, ab Mai schließlich in Vollzeit angetreten hat.

Wem es zu heiß ist, der sollte nicht in der Küche stehen. Bei Lenzer hat man nicht das Gefühl, dass ihm im Amt zu heiß werden könnte. Schon zuvor in 18 Jahren als Stadtrat gab es nicht den leisesten Moment des Kontrollverlusts, so selbstbeherrscht bewegte er sich auf dem politischen Parkett, das nun nicht wirklich neu ist für ihn – außer, dass er die Perspektive gewechselt hat. Er ist nun Chef von weit über 100 Angestellten in der Verwaltung, und im Stadtrat schließt er sich nicht mehr nur einer Richtung an, er gibt sie selbst vor. Anders, aber nicht unbedingt schlechter als sein Vorgänger. Lenzer moderiert mehr und monologisiert weniger, er hört mehr zu und mischt sich seltener in die Diskussion ein.