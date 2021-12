Das Thema Corona bestimmt den Alltag der Kommunen nach wie vor stark stark. In der Gemeinschaftsversammlung der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Iphofen ging der Vorsitzende, Iphofens Bürgermeister Dieter Lenzer, näher darauf ein. Allein das Sichten und Weitergeben der ständig sich ändernden Vorschriften binde bis zu drei Mitarbeiter, so Lenzer.

Ausgezahlt habe sich nicht nur in diesem Zusammenhang, dass die VG seit Sommer 2020 mit Matthias Mahr einen eigenen Verwaltungs-Informatiker eingestellt habe, der sich mit dem Einrichten von digitalen Dienstleistungen, IT-Sicherheit und der zunehmenden Digitalisierung des Rathauses befasse. Er habe sich als Fachmann bewiesen, was gerade in Zeiten der Pandemie äußerst wichtig gewesen sei. Auch der Schulverband habe davon profitiert.

Das unterstützte Rödelsees Bürgermeister Burkhard Klein, der meinte, dass "ohne Herrn Mahr manches nicht geklappt" hätte. Klein erwähnte zudem, dass sich das Aufstocken des Personals in der VG ausgezahlt habe.

Gesamthaushalt erhöht sich leicht

Die um 86 400 Euro im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Personalkosten sowie die höheren Sach- und Betriebsausgaben für die EDV führen dazu, dass der Gesamthaushalt der VG für 2022 leicht steigt von 1,961 Millionen Euro auf 2,083 Millionen Euro. Der Verwaltungshaushalt beläuft sich auf 1,624 Millionen Euro, im Vermögenshaushalt sind es 60 600 Euro.

Um die Kosten zu decken, steigt die Umlage der VG Iphofen. Die Vertreter der einzelnen Gemeinden stimmten für eine Erhöhung der Umlage von bisher 159 Euro auf nun 173 Euro pro Einwohner. Dazu kommt eine Vermögensumlage, von insgesamt 48 629 Euro, was pro Einwohner der VG 5,18 Euro ausmacht.

Die Schulden der VG werden laut Vorsitzendem Lenzer zum Jahresende 2022 von 89 442 Euro auf 63 826 Euro zurückgehen. An Rücklagen weist die Gemeinschaft 12 820 Euro aus. Die Mitglieder der VG-Versammlung stimmten einstimmig dem Haushalt für das nächste Jahr zu.

Die Verwaltungsgemeinschaft Iphofen, mit der Stadt Iphofen sowie den Gemeinden Markt Einersheim, Rödelsee und Willanzheim zählte zum Jahresende 2020 insgesamt 9388 Einwohner. Das sind 107 mehr als im Vorjahr. Zuwachs hatten Iphofen (plus 58 auf 4725 Einwohner) und Rödelsee (plus 49 auf 1871 Einwohner) zu verzeichnen, bei Willanzheim (1597 Einwohner) und Markt Einersheim (1195 Einwohner) blieben die Zahlen gleich.