Der Dettelbacher Baggersee soll ein Schmuckstück werden: Die Landschaftsarchitekten von arc.grün haben sich Gedanken gemacht, wie ein attraktiver Uferbereich aussehen könnte. Ein Auslöser dafür war nicht zuletzt die Kitzinger Firma Alpacamp, die Ende vergangenen Jahres in einem Schreiben an die Stadt vorgefühlt hat, ob sie eine Freizeit- und Campinganlage mit Gastronomie an dem See errichten darf. Jetzt liegt eine Studie der Fachleute vor, wohin die Reise gehen soll.

Zudem befasst sich der Dettelbacher Stadtrates an diesem Montag in seiner Jahresschlusssitzung mit dem Aktionsplan Barrierefreiheit. Insbesondere in der Altstadt soll es künftig einen problemlosen Zugang geben. Bei dem Maßnahmenplan geht es um eine Priorisierung der vorgeschlagenen Projekte.

Weitere Tagesordnungspunkte: Das in der Planung befindliche Baugebiet Bromberg liegt jetzt visualisiert vor, der Haushaltsplan 2022 wird beraten und das Thema Glasfaserausbau spielt ebenfalls wieder eine Rolle. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr im Historischen Rathaus.