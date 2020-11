Je kälter es draußen wird, desto unangenehmer wird es für Schüler und Lehrkräfte im Unterricht zu lüften. Doch wenn die Fenster in den Klassenzimmern nicht regelmäßig geöffnet werden, kann der Luftaustausch nicht garantiert werden. Dann könnten sich möglicherweise Coronaviren im Klassenraum ausbreiten. Um das zu verhindern, und um den Schülern und Lehrkräften eine Hilfe beim regelmäßigen Lüften zu geben, hat die Firma Knauf der Grundschule in Iphofen nun zehn CO²-Messgeräte gespendet.

Wenn sich die Atemluft im Raum verschlechtert, springt die angeschlossene Ampel erst auf orange, später möglicherweise sogar auf rot. Für die Schüler und Lehrer ist das das Zeichen zu lüften. "Hier klappt das super", erklärt eine Lehrerin einer dritten Klasse in Iphofen. Auch die Kinder sind begeistert. Sie müssen jetzt zwar häufiger, dafür aber nicht mehr so lange lüften, berichten sie. Und alle Schüler passen auf, ob die Ampel die Farbe wechselt.

Gute Erfahrungen bei Knauf

Die Firma Knauf hat mit den Geräten bereits in Büros und Besprechungsräumen gute Erfahrungen gemacht und deshalb über den Förderverein nun Geräte an die Schule gespendet. Und auch für die Mittelschule hat Schulleiter Jürgen Wolff die Geräte bereits bestellt. Wegen Lieferengpässen wird es aber wohl noch etwas dauern. Bisher haben erst drei Schulverbände im Landkreis die Förderung beantragt, teilt die Regierung von Unterfranken mit.

Das bedeutet nicht, dass die Schulen sich nicht bereits um die Beschaffung gekümmert haben könnten. Denn noch bis 31. Dezember können Schulen für die Geräte eine Förderung bei der Landesregierung beantragen. Zwischen 200 und 400 Euro kosten die Messgeräte. Gut sieben Euro pro Schüler gibt es vom Staat für die CO²-Ampeln. Die Grenzwerte können bei den meisten individuell eingestellt werden und werden in Parts per Million (PPM), zu deutsch Teile pro Million Teile, erfasst. An der frischen Luft liegt der Wert etwa bei 400 PPM, in geschlossenen Räumen sollte die CO²-Konzentration nicht über 1000 PPM steigen.

170 Ampeln an Landkreis-Schulen verschickt

Auch die sechs weiterführenden Schulen des Landkreises bekommen mobile CO²-Ampeln. Direkt nach Veröffentlichung der Richtlinien wurden die Geräte bestellt. Jetzt sind bereits 170 Geräte angekommen und an die Schulen ausgeliefert worden, berichtet Landrätin Tamara Bischof. Sie freue sich, dass die Messgeräte so rasch eingetroffen sind, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zuvor hatte die SPD im Kreistag beantragt, die CO²-Messgeräte für die Schulen zu bestellen und den Einbau von Luftreinigungsgeräten mit einem HEPA-Filter zu planen. Der Kreistag entschied sich letztlich dafür, die günstigeren Messgeräte zu bestellen, weil diese vom Freistaat gefördert werden. Luftreinigungsgeräte werden vom Kultusministerium nur in Räumen gefördert, in denen nicht gelüftet werden kann. In Würzburg wollten zuletzt Elternvertreter einer Grundschule die Luftreinigunsgeräte beschaffen. Doch Schulbürgermeisterin Judith Jörg verbot die Nutzung.

Auf Nachfrage dieser Redaktion erklärte das Landratsamt, dass im Landkreis hier im Einzelfall entschieden werden müsste. Falls Geräte zur Verfügung gestellt werden, würden sie diese für die sechs Landkreisschulen nicht pauschal ablehnen. Allerdings müssten die Geräte die Mindestanforderungen erfüllen und offene Fragen zur Wartung und Reparatur geklärt sein. Für zwei Räume, in denen nicht gelüftet werden kann, hat der Landkreis im Sinne der Förderrichtlinien des Freistaats solche Geräte bestellt. In den Gemeinden müssten im Einzelfall die Schulverbände entscheiden, ob Luftreiniger aufgestellt werden, da sie dort der Sachaufwandsträger sind.

Nicht in den Zuständigkeitsbereich des Landratsamts fällt beispielsweise das Egbert-Gymnasium in Münsterschwarzach mit seinen gut 700 Schülern. Schulleiter Markus Binzenhöfer berichtet, dass bereits alle Klassenzimmer in den neuen Gebäuden mit CO²-Messgeräten ausgestattet sind und etwa alle 20 Minuten stoßgelüftet wird. Luftreinigungsgeräte sind in Münsterschwarzach kein Thema, da die Diskussionen laut Binzenhöfer aktuell noch zu widersprüchlich sind: "Wir glauben Lüften ist besser und sind skeptisch wegen der Luftfilter."