Volkach vor 1 Stunde

"Wie Bücher Kinder starkmachen": Online-Lesung Uticha Marmon

Am Freitag, 12. März, um 19 Uhr, laden die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur Volkach und der Sankt Michaelsbund ein zur Online-Veranstaltung "Wie Bücher Kinder starkmachen" über den Streaming-Anbieter Zoom. In ihrer Lesung wird Kinderbuchautorin Uticha Marmon anhand von Ausschnitten aus ihren Büchern Beispiele geben für die Auseinandersetzung mit den Themenfeldern Demenz, Flucht, Rassismus, soziale Ungerechtigkeit und häusliche Gewalt, heißt es in der Mitteilung der Akademie. Die Einwahldaten gibt es in der Geschäftsstelle der Akademie sowie per E-Mail unter: josef.roessner@akademie-kjl.de