Auch wenn die Gemeinde Mainstockheim nun einen modernen und gut ausgestatteten Kindergarten hat: Als Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs am Donnerstagabend seinen Gemeinderätinnen und Räten die aktuellen Zahlen zu den Kosten der Erweiterung bekannt gab, schluckten doch einige. Denn neben einer Steigerung der Kosten um gut 200 000 Euro war die zugesagte Förderung von 90 Prozent denn doch mehr Schein als Sein.

Auf rund 1,4 Millionen Euro, so der Bürgermeister, war die Erweiterung des Kindergartens um 14 Krippen- und 25 Kindergartenplätze kalkuliert gewesen. Am Ende standen 1,6 Millionen Euro zu Buche. Viel Geld, aber bei einer Förderung von 90 Prozent für eine Gemeinde wie Mainstockheim am Ende doch erträglich. So die gesamte Summe bezuschusst worden wäre. Denn die staatlichen Mittel bezogen sich ausschließlich auf die sogenannten "förderfähigen Kosten" und die belaufen sich auf gerade mal 955 000 Euro. Davon wiederum wurden tatsächlich 90 Prozent bezuschusst, so dass Mainstockheim für die Erweiterung des Kindergartens 895 000 Euro vom Freistaat bekommt.

Bleiben an der Gemeinde also 743 000 Euro als Eigenanteil hängen. Laut Berechnung der Verwaltung wurden also 53,61 Prozent gefördert und nicht 90 Prozent. "Ich will nicht unzufrieden sein", so das Fazit von Fuchs, "aber viele Kosten sind nicht förderfähig." Und so täusche die Höhe der angekündigten Förderung am Ende denn doch deutlich.

Umbau der Biogasanlage befürwortet

Der Umbau der Biogasanlage in Mainstockheim – sie soll flexibler bei der Stromerzeugung werden und eine Trocknung der Gärreste erhalten – war bereits im Dezember Thema im Rat. Nun befürworteten die Rätinnen und Räte die Genehmigung der Anlage nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz einstimmig.

Das Baufachlos 1 Bautechnik und Rohrleitungsbau für die Sulfatreduzierungsanlage – vergeben an die Firma Frankenbau in Sulzdorf – wird nun doch günstiger, als gedacht: Nach einem Gespräch mit dem Wasserwirtschaftsamt konnten die Anforderungen an die Anlage reduziert werden, so dass die Firma ihr ursprüngliches Angebot in Höhe von knapp 800 000 Euro um 116 000 Euro reduzieren konnte. Damit liegen die Kosten nun im Bereich der Schätzung.

Brennpunkt bei Starkregen

Nach wie vor befürchten Julia Ebenhöh und Michael Ratz bei Starkregen Beeinträchtigungen ihres Anwesens in der Pfarrgasse durch Hochwasser, wie in den vergangenen Jahren bereits mehrfach geschehen. In einem Schreiben an die Gemeinde gingen beide noch einmal auf den "Brennpunkt" bei Starkregen für ihr Grundstück ein und schlugen im Einlaufbereich des Baches in die Kanalisation ein geändertes Gitter vor.

Noch, so der Bürgermeister, werde am Kanal am Riedbach gearbeitet. Maßnahmen zur Hochwasserfreilegung sollen nach dem Abschluss der Kanalarbeiten mit dem Wasserwirtschaftsamt abgesprochen werden. Dazu soll auch rund 200 Meter oberhalb des jetzigen Einlaufbauwerks ein weiteres Fanggitter errichtet werden, das einen ersten Schwung an Schwemmmaterial abfangen soll. Einig waren sich die Rätinnen und Räte, dass aus dem vorhandenen Gitter am Einlauf jeder zweite Stab entfernt werden soll, um den Widerstand zu verringern.

Sobald die Gespräche mit dem Wasserwirtschaftsamt über die Rückhaltemaßnahmen abgeschlossen sind, kommt das Thema nochmals auf den Ratstisch, so der Bürgermeister.