Wie "Artbreit" die Zeit bis zum nächsten Kunst-Festival überbrückt

Artbreit lebt. Trotz Corona. Kleiner, bescheidener, aber das Kunstfest in der Marktbreiter Altstadt sendet deutliche Lebenszeichen unter dem Titel "ARTBREITcoronasymposium" und ist sichtbar. Über den Breibach gespannt und in der Bahnhofstraße keimt ein wenig kulturelles Leben in der südlichsten Stadt am Main.

"Frustriert waren wir schon", sagte einer der Macher von Artbreit, Claus-Peter Berneth, über die Zeit nach der coronabedingten Absage des Kunstfestes, das auch in diesem Jahr für das Wochenende vor Pfingsten geplant war. Bis zu 8000 Menschen in der Altstadt, in Galerien, vor Verpflegungsständen, bei Musik – das wäre, selbst wenn erlaubt, in Pandemiezeiten nicht organisierbar gewesen.

Also gab es Gespräche mit den eingeladenen Künstlern, den Malern, Bildhauern und Musikern, die alle gleich dazu bereit waren, mit ihrem geplanten Programm auch 2021 in Marktbreit zu erscheinen. Ein erster Lichtblick in dunkler Zeit.

Die Wartezeit überbrücken

Doch das war den Organisatoren nicht genug: "Da musste was zur Überbrückung der Wartezeit her", so Berneth. Und was lag da näher, als die bildenden Künstler aufzufordern, ein Werk zum "allbeherrschenden Thema Corona" zu machen und es in Marktbreit auszustellen. Dass die Künstler geradezu auf so einen Anstoß gewartet hatten, zeigte die Reaktion: "Eine halbe Stunde dauerte es, bis die erste Antwort auf die Mail da war", sagte Berneth.

Er selber war es, der den Auftakt dazu machte mit dem "Corona-Sisyphus", zu sehen in der Bahnhofstraße. Martin Steinert aus Saarbrücken folgte. Bei einem Besuch in Marktbreit war er fasziniert vom Schauspiel am Breitbach: Das meist ruhig fließende Gewässer am Rathaus kommt in Rage, wenn ein Schiff auf dem nahen Main vorbeifährt: Erst wird das Wasser aus dem Bach gezogen, dann kommt die Welle mit Kraft zurück. Das wollte er mit einer großen Holzinstallation zu Artbreit direkt über dem Bach präsentieren. Jetzt hat er es in verkleinerter Form umgesetzt. Über dem Bach schwebt – coronagerecht – "Die zweite Welle", die auch auf Artbreit 2021 hinweisen will.

Originelle Ideen gefragt

Damit geben sich die Artbreitler aber noch nicht zufrieden. Weitere Werke sollen folgen und in der Stadt aufgestellt werden. Der Fortschritt ist, wenn nicht vor Ort möglich, auf der Website von Artbreit unter www.artbreit.de zu verfolgen.

Damit nicht genug: Wenn es klappt, dann sollen auch andere Werke in Marktbreit gezeigt werden. Gedacht ist dabei an ein leerstehendes Ladengeschäft in dessen Schaufenster eine Galerie entstehen könnte. Zeigt also: Man muss nur kreativ sein; dann läuft auch in Sachen Kultur etwas.