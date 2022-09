Zähne und Teile der Schädelkalotte fanden Archäologen bei Grabungen im neuen Rödelseer Baugebiet "Am Schwanberg". Bei der Reinigung der Funde enthüllte sich im Depot deren wahre Bedeutung. "Da ist es uns so richtig klargeworden", sagte Grabungsleiter Markus Rehfeld. Unter dem Motto "Dem Ur-Rödelseer auf die Spur gekommen?" stellten die Archäologen am Sonntag die Ergebnisse der bisherigen archäologischen Untersuchungen vor. Bei der Ankündigung der Veranstaltung war noch nicht bekannt, dass man ihm tatsächlich auf die Spur gekommen ist. Über 130 Interessierte kamen auf den Platz bei den Sportflächen.

Mit großem Interesse waren die Grabungen im neuen Baugebiet "Am Schwanberg" bereits verfolgt worden. Die Gemeinde hatte alle öffentlichen Flächen des Baugebiets durch ein Grabungsteam des Büros für Ausgrabungen und Dokumentationen Heyse aus Schwarzach untersuchen lassen. Dessen Inhaber Dieter Heyse sowie sein Kollege Markus Rehfeld und der Gebietsreferent Ober- und Unterfranken des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege, Matthias Merkl, standen den Besuchern Rede und Antwort. Vor Ort war auch Luise Därr von der Denkmalpflege am Landratsamt Kitzingen.

Fragmente einer Schädeldecke

Eigentlich hatte das Grabungsteam nicht erwartet, auf menschliche Überreste zu stoßen. Denn aufgrund der Bodenchemie werde Kalk herausgezogen und damit habe es wenig Hoffnung gegeben, Knochen zu finden. Zähne jedoch hätten sich erhalten können.

Im früheren Siedlungsgebiet, dessen Häuser im Baugebiet zentral mittig und am Rand Richtung Schwanberg angesiedelt waren, hätte man Reste von Schlachtabfällen erwartet, doch solche Funde blieben aus. Dafür wurden nun in einer Grube abgekaute Zähne und Fragmente der Schädeldecke gefunden. "Es war keine reguläre Bestattung", meinte Rehfeld. Ob sich der Fund in die Bronze- und die Urnenfelderzeit einreiht, also in den Zeitraum zwischen 1500 und 1000 vor Christus, wie die bisherigen Funde, das müsse sich mit der Kohenstoff-14-Methode erst zeigen. Unklar sei auch noch, ob die zwei entdeckten Plätze zeitgleich oder nacheinander besiedelt waren.

Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Lussert stand für Fragen rund um das Baugebiet zur Verfügung. Auch, um künftigen Bauherrn die Angst zu nehmen, sie müssten noch viel Geld für archäologische Untersuchungen ausgeben. Hierzu gewährt die Gemeinde einen Archäologiebonus von bis zu 1000 Euro. In Härtefällen wird aus einer weiteren Rücklage von bis zu 50.000 Euro weiter gefördert, damit keiner der Bauwerber erhebliche wirtschaftliche Einbußen zu befürchten hat.