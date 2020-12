Das kommt nicht alle Tage vor: Die Gemeinde Mainstockheim erhebt große Bedenken gegen den Bebauungsplan "Alter Etwashäuser Bahnhof" in Kitzingen. Ein weiterer solcher Standort für Einzelhandelsnutzung sei überflüssig und schädlich für die Infrastruktur benachbarter Gemeinden, so der Beschlussentwurf, der von den Räten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig angenommen wurde.

Wie berichtet will die Stadt Kitzingen ihren Flächennutzungsplan im Bereich des Etwashäuser Bahnhofes ändern, um dort die Ansiedlung eines Lebensmittelversorgers, eines Discounters und eines Drogeriemarktes zu ermöglichen. Parallel dazu soll ein entsprechender Bebauungsplan aufgestellt werden. Als Nachbargemeinde ist Mainstockheim am Verfahren beteiligt und zu einer Stellungnahme aufgerufen. Normalerweise verzichten die Nachbarn auf Einwände, sind nicht unmittelbar Belange betroffen.

Gleicher Tenor: Überflüssig und nicht nötig

Anders am Donnerstag. Verschiedene Räte meldeten sich zu Wort, alle im gleichen Tenor: Überflüssig, nicht nötig, Flächenfraß, zu groß, kontraproduktiv, wenig konsequent, da ein ähnliches Projekt in den Marshall Heigts abgelehnt wurde. Zudem werde die Aktivierung der ehemaligen Bahnlinie verhindert, so Peter Brandner und mit viel Ironie Bürgermeister Karl-Dieter Fuchs: "Das wird in weitem Umkreis der einzige Lebensmittelmarkt mit Bahnanschluss."

Nach wie vor heftigen Gegenwind gibt es aus dem Gemeinderat gegen die Verfüllung des ehemaligen Steinbruchs durch die Firma Dettelbacher Verwertung GmbH. Jetzt sollte die Gemeinde eine Stellungnahme zur Änderung der wasserrechtlichen Planfeststellung abgeben. Dazu hat sie das Büro Baur Consult eingeschaltet. Diese Arbeit wird bei einer Gegenstimme als Stellungnahme der Gemeinde abgegeben.

Das Problem für Mainstockheim: Wasser aus der Erddeponie soll nicht wie bislang geplant oberflächlich abgeleitet werden, sondern versickern. Dazu soll die Tonschicht unter der Deponie abgetragen werden. Damit könnte die Trinkwasserversorgung der Gemeinde gefährdet werden. Zudem soll, wie bislang geplant, nicht nur unbelastetes Material der Kategorie Z0, sondern auch Z1.1 deponiert werden dürfen. Zum Gutachten des Antragstellers sagte Fuchs: "Was soll ich von einem Gutachten halten, das von einem Trinkwasserbrunnen in Mainstockheim spricht – schon seit fünf Jahren haben wir zwei."

Messanlage am Ortsausgang Richtung Dettelbach

Um einem Antrag von Anliegern an der Staatsstraße am Ortsausgang in Richtung Dettelbach zumindest einigermaßen nachzukommen, wird dort eine Geschwindigkeitsmessanlage aufgestellt. Mit den Ergebnissen soll dann bei einer Verkehrsschau, so diese wieder möglich ist, für eine Geschwindigkeitsbegrenzung argumentiert werden.

Danke wollten Mitarbeiter des Mainstockheimer Kindergartens für die gut gelungene Erweiterung der Einrichtung sagen. Da eine offizielle Einweihung des Anbaus, seit Mai in Betrieb, derzeit nicht möglich ist, nutzten sie die Ratssitzung zur Übergabe eines Danke-Plakats und von Schmucksteinen in Herzform als "Handschmeichler" für die Räte.