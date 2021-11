Kitzingen vor 1 Stunde

Wider Nationalismus und Hass

Im November wird traditionell den Verstorbenen und den Verbrechen an deutschen Juden gedacht. Etwas anders startete die Paneuropa Jugend Franken in den Gedenkmonat November, wie die Gruppe in einer Pressemitteilung schreibt. Im Roxy Kino luden Daniel Nagl und Frederik Ströhlein zu einer öffentlichen Vorführung des Films "Quo vadis, Aida?" Dieser thematisiere eindrucksvoll aus weiblicher Perspektive das Massaker der orthodoxen Serben an den muslimischen Bosniaken in Srebrenica. Vor der Vorführung diskutierten die jungen Europäer via Videoschalte mit dem Hohen Repräsentanten der UN für Bosnien und Herzegowina Christian Schmidt, welche Lehren aus Srebrenica für die heutigen Herausforderungen auf dem Balkan gezogen werden können.