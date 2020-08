Wichtige Wegstrecke ihres Lebens geschaffen

Trotz aller Corona bedingter Auflagen verabschiedete Schulleiterin Doris Roth, die 61 Absolventinnen der Mädchenrealschule der Dillinger Franziskanerinnen in Volkach im Rahmen einer würdigen Zeugnisvergabe in zwei Durchgängen. Deutlich wird dies aus einer Pressemitteilung der Schule.

Alle Mädchen hatten zuvor die Abschlussprüfung, die unter besonderen Bedingungen gemäß Hygiene- und Schutzmaßnahmen sowie Abstandsregelungen stattfand, erfolgreich bestanden, 18 von ihnen sogar mit einer Eins vor dem Komma. "Ihr habt die Prüfungsvorbereitung unter den besonderen Umständen der Corona-Zeiten hervorragend gemeistert", lobte die Schulleiterin in ihrer Ansprache, "und könnt stolz auf eure Leistungen sein." Trotz aller Widrigkeiten im vergangenen Schulhalbjahr hätten die Entlassschülerinnen eine wichtige Wegstrecke in ihrem bisherigen Leben geschaffen und würden nun einen neuen Lebensabschnitt beginnen, bei dem sie sich auf Neues einlassen werden: Sei es im Rahmen einer beruflichen Ausbildung, eines sozialen Jahres oder einer weiteren schulischen Laufbahn.

Zum Abschluss ihrer Rede dankte Doris Roth neben den Lehrkräften, die sich in die neuen Unterrichtsformen schnell eingearbeitet und äußerst flexibel reagiert hätten, vor allem auch den Eltern, die mit der Schulschließung am 13. März 2020 und somit dem vorübergehenden Ende des Präsenzunterrichts mehr denn je gefordert waren, ihre Tochter auf dem Weg zur Mittleren Reife zu motivieren und zu unterstützen, hießt es in der Mitteilung weiter.

Die Zeugnisverleihung wurde bereichert durch einen meditativen Impuls der Religionspädagogin Ingrid von Wietersheim, welche die "Schielflage" des Abschlussjahrgangs in der Coronazeit mit dem schiefen Turm von Pisa verglich. Diesem ging ein Gespräch unter zwei Freundinnen voraus, die sich über das verrückte vergangene Schulhalbjahr – Hashtag wirbleibenzuhause, homeschooling, hygieneregeln, schulabschluss unterhielten und schließlich resümierten, dass sie froh seien, die Prüfungen geschafft zu haben und gelernt haben, mit einer Krise umzugehen. In ihrer Abschlussrede blickte die erste Schülersprecherin, Julia Lindner, auf sechs Jahre gemeinsame Schulzeit zurück und schloss mit den Worten, alle mögen auf sich aufpassen. Musikalisch umrahmt wurde die Verabschiedung von Sophia Kirtz (10b) und Louise Hertle (6a) an der Geige sowie der Cellistin Franziska Heinzmann (10 b) in Klavierbegleitung des Musiklehrers Raphael Schollenberger.

Die beiden stolzen Klassenlehrer durften zum einen Miriam Rößner und Amelie Zink (10a) sowie Paula Stenzhorn und Isabel Zola (beide 10b) als Klassenbeste prämieren. Die Besten in den einzelnen Abschlussprüfungen wurden von den jeweiligen Fachlehrkräften mit Preisen von in Volkach ortsansässigen Firmen und Institutionen geehrt: Amelie Zink (Mathematik und Englisch), Alisa Voll (Deutsch), Lisa-Marie Hüßner (Betriebswirtschaftslehre/Rechnungswesen), Christine Karl (Französisch) und Paula Stenzhorn (Ernährung und Gesundheit). Den Preis für besonderes soziales Engagement der Stadt Volkach durfte die langjährige Klassen-/Schüler­sprecherin sowie Mitgestalterin des schulischen Lebens in vielen Bereichen, Julia Lindner, überreicht durch Konrektorin Kerstin Petz entgegennehmen.

Die Absolventinnen

Liliane Angerer (Rimbach), Saskia Bätz (Wiesentheid)), Carine Beißel (Untereisenheim), Nele Benedum (Rimbach), Lara Böhnlein (Obervolkach), Marie Bonfig (Kolitzheim), Antonia Braun, (Nordheim), Franziska Büttner (Astheim), Hannah Dahm (Untereisenheim), Melina Fisher (Heidenfeld), Laura Freitag (Heidenfeld), Lilli Fries (Oberspiesheim), Maya Ganzinger (Heidenfeld), Amelie Heinrichs (Lülsfeld), Franziska Heinzmann (Dettelbach), Lea Hilsenbeck (Stadtschwarzach), Selina Hofmann (Rüdenhausen), Melissa Hötze (Volkach), Lisa-Marie Hüßner (Rüdenhausen), Alexandra Jäcklein (Volkach), Christine Karl (Rüdenhausen), Anika Kirch (Großlangheim), Rebekka Kirchner (Wipfeld), Sophia Kirtz (Dettelbach), Isabell Kleinschnitz (Münsterschwarzach), Larissa Kopp (Hirschfeld), Maike Krämer (Schwanfeld), Emely Krauß (Herlheim), Vanessa Kunz (Volkach), Susanna Kurth (Iphofen), Sophia La Rosa (Volkach), Viola Lang (Wiesentheid), Svenja Leibold (Fahr), Angelina Lesczensky (Kolitzheim), Julia Lindner (Schwarzenau), Anne Mäckel (Dettelbach), Christina Markert (Lülsfeld), Sarah Metzger (Gerlachshausen), Simone Müller (Kolitzheim), Vanessa Nahler (Prichsenstadt), Ann-Kathrin Nöthel (Münsterschwarzach), Jana Pfrang (Fahr), Nina Rauch (Etwashausen), Selina Rettner (Kolitzheim), Vanessa Reuther (Obervolkach), Emilia Rößner (Obervolkach), Miriam Rößner (Astheim), Leonie Schuler (Untereisenheim), Jana Schulz (Untersambach), Angelina Seiler (Stammheim), Paula Stenzhorn (Astheim), Björk Tscheligi (Mainstockheim), Alisa Voll (Eichfeld), Felicia Wagner (Astheim), Lara Wermuth (Kitzingen), Alina Werner (Volkach), Anouk Wicher (Wiesentheid), Evelyn Wolf (Geesdorf), Amelie Zink (Rügshofen), Pauline Zink (Wiesentheid), Isabel Zola (Rüdenhausen).