Mainfrankenpark vor 51 Minuten

"West Side Story" im Film-Café

Wenn in den Straßen New Yorks die Gangs der amerikanischen Jets und der puerto-ricanischen Sharks aufeinandertreffen, gibt es jedes Mal Kämpfe bis aufs Blut. Und als sich die junge puerto-ricanische Maria und der Amerikaner Tony verlieben, bekommen die Rivalitäten eine neue Dimension, wie es in der Ankündigung heißt.