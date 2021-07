Bei einer öffentlichen Themenführung im Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim am Sonntag, 11. Juli, lernen Besucher von 14 bis 15 Uhr die Welt der Heilpflanzen im ländlichen Garten kennen.

Bunte Blumenpracht, duftende Kräutervielfalt und eine Fülle an Obst und Gemüsen – so stellt man sich einen ländlichen Garten vor. Aber das ist längst nicht alles, was ihn ausmacht. In früheren Zeiten diente der Garten auch als natürliche Hausapotheke. Die Kräuterexpertin des Museums erklärt, welche Heilpflanzen zum Standardrepertoire gehörten und bei welchen Krankheiten und Wehwehchen sie zum Einsatz kamen.

Außerdem erfahren die Teilnehmer, in welcher Form sie angewendet wurden und wie man von dem Wissen früherer Generationen auch heute noch profitieren kann, heißt es in einer Mitteilung des Kirchenburgmuseums.

Die Führung ist im Eintrittspreis enthalten; Treffpunkt ist an der Museumskasse. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung unter Tel.: (09326) 1224.