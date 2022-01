Am Gymnasium Steigerwald-Landschulheim Wiesentheid (LSH) wurde vor kurzem ein spezieller Einblick ins Berufsleben gewährt. Während sich die Schülerinnen und Schüler der 5. bis 10. Jahrgangsstufe mit Klassenprojekten an den Projekttagen beschäftigten, wurde die Schülerschaft der 11. Jahrgangsstufe von ehemaligen Abiturientinnen und Abiturienten unserer Schule am sogenannten Karrieretag besucht. Diese stellten uns in jeweils interaktiven Vorträgen ihre Tätigkeit vor.

Zu Gast waren Sebastian Schäfer, ein Brand Consultant, Andreas Laudenbach, ein selbstständiger Handelsvertreter, Sebastian Kessel, ein Vertriebsmanager für Hotels, Regina Huller, eine Bauingenieurin, Tanja Heinkel-Schmitt, eine Ausbilderin, Daniel Vinzens, ein Bürgermeister und Christopher von Kießling, ein Projektkoordinator.

Mit viel Begeisterung und Interesse stellten die Schülerinnen und Schüler ihre Fragen und hörten den Vorträgen gespannt zu. Jede und jeder konnte sich für drei Vorträge am Karrieretag anmelden und so besondere Einblicke in den jeweiligen Beruf und das jeweilige Studium erhalten. Ebenso wurde uns gezeigt, wie eine typische Arbeitswoche aussehen kann und welche Voraussetzungen man für den jeweiligen Beruf erfüllen sollte.

Besonders ist uns aufgefallen, dass viele nach dem Abitur auch noch nicht genau wussten, wie sie sich beruflich entwickeln möchten. Dies nahm uns etwas die Last von den Schultern und wir danken allen Ehemaligen ganz herzlich dafür, dass sie sich extra einen Tag Zeit für uns genommen haben. Wir konnten einen guten Eindruck vom späteren Berufsleben bekommen und die bzw. der ein oder andere hat vielleicht sogar seinen zukünftigen Berufsweg gefunden.

Von: Catrin Grau, Schülerin der Q11 und Yassin Ibrahim, Schüler der Q11 am Gymnasium Wiesentheid)