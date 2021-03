Am Karsamstag, 3. April, bleiben der Wertstoffhof im Kitzinger Technologiepark conneKT sowie die Bauschuttdeponien in Iphofen und Effeldorf für Anlieferungen aller Art geschlossen. Das Kompostwerk im Klosterforst hat dagegen für Anlieferungen und Abholung von 9 bis 12 Uhr geöffnet, wie das Kitzinger Landratsamt mitteilt.

Neben den üblichen Öffnungszeiten am Dienstag (9 bis 12 Uhr) und am Freitag (9 bis 16 Uhr) hat die Bauschuttdeponie in Iphofen nach den Osterfeiertagen auch wieder an Samstagen geöffnet. Ab 10. April werden Anlieferungen samstags von 9 bis 11.30 Uhr angenommen.

Aktuelle Informationen gibt es unter www.abfallwelt.de, in der kostenfreien abfallwelt-App oder bei den Abfallberatern am Landratsamt Kitzingen, Tel.: (09321) 928-1234, E-Mail: abfall@kitzingen.de