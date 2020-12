Die Verwaltungsgemeinschaft Volkach hat in einer aktuellen Sitzung des Krisenstabs der Verwaltung aufgrund des erneuten Lockdowns einige Änderungen beschlossen. Der Wertstoffhof des Bauhofs Volkach ist ab sofort bis mindestens 11. Januar geschlossen, heißt es in der Pressemitteilung der VG.

Auch die drei Rathäuser der VG Volkach – also Sommerach, Nordheim am Main und Volkach – werden über die Feiertage und den Jahreswechsel für den Publikumsverkehr geschlossen. Folgende Regelung sei beschlossen worden: Das Rathaus Nordheim am Main ist vom 21. Dezember bis einschließlich 8. Januar geschlossen; das Rathaus Sommerach zwischen dem 24. Dezember und 8. Januar; das Rathaus Volkach vom 24. Dezember bis 3. Januar. Um die Kontakte und damit das Ansteckungsrisiko deutlich zu reduzieren, seien die Rathäuser vor und nach der Schließung bis auf weiteres nur noch nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung betretbar.

Die Maßnahmen würden ergriffen, um das Gesundheitsrisiko für Besucher und Mitarbeiter weitestgehend zu minimieren, und um die Handlungs- und Arbeitsfähigkeit der Verwaltung aufrecht zu erhalten. Dafür bittet die VG um Verständnis.