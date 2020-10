Neuses am Sand vor 43 Minuten

Werke von Hendrik Reuß in Wörners Schloss zu sehen

Eine Ausstellung unter dem Doppeltitel "GegenwART" - In Memoriam" mit Werken des im Juni im Alter von 27 Jahren verstorbenen Mixed-Art Künstlers Hendrik Reuß aus Geesdorf ist bis 15. Dezember in Wörners Schloss in Neuses am Sand zu sehen. Vernissage ist am Sonntag, 25. Oktober, um 14.30 Uhr. Reuß war laut Mitteilung des Veranstalters fasziniert von einer bezaubernden Welt voller kraftintensiver Farben und liebte Werke voller Leichtigkeit und Unbefangenheit in FlußArt-, Airbrush-, 3-D-Optik und Schwarzlichtfarben. Die Ausstellung ist mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr zu sehen.