Kitzingen vor 58 Minuten

Werbung für Kitzingens Wohnmobilstellplatz

Die größte Messe für Mobiles Reisen, der "Caravan-Salon", findet noch bis 4. September in Düsseldorf statt. Mittendrin: Corinna Neeser und Dieter Franz. Die Leiterin der Kitzinger Touristinfo und ihr Mitarbeiter machten insgesamt vier Tage Werbung für Kitzingen und seinen mehrfach ausgezeichneten Wohnmobilstellplatz, der seit Jahren als "TopPlatz" zertifiziert ist. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der Stadt Kitzingen entnommen: Mehr als 400 Stadtpläne haben die beiden innerhalb von vier Tagen an interessierte Besucher aus aller Welt herausgegeben und interessante Beratungsgespräche geführt. "Etwa die Hälfte der Besucher war schon einmal in Kitzingen und will gerne wiederkommen", berichtet Neeser. Die andere Hälfte bekundete ihr Interesse an einem Aufenthalt in der Großen Kreisstadt. Für Corinna Neeser geht es bereits Mitte September auf die nächste Werbereise: Dann wird sie in der polnischen Partnerstadt Trebnitz Werbung für Kitzingen machen. Mit an Bord ist dann unter anderem die Etwashäuser Gärtnerkönigin Celine.