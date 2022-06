Kitzingen vor 1 Stunde

Werbeschild angefahren

Zu einer Unfallflucht kam es in Kitzingen, berichtet die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen touchierte in der Zeit von Sonntagabend, 19.15 Uhr, bis Montagmorgen, 7.30 Uhr, in der Marktbreiter Straße vermutlich ein Lkw beim Wenden auf dem Vorplatz eines dortigen Geschäfts für Tierbedarf ein über dem Eingangsbereich angebrachtes Werbeschild, welches dadurch beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der Schaden an der Werbetafel wird mit 2000 Euro beziffert.