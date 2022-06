Kitzingen vor 44 Minuten

Werbebanner mit schwarzer Farbe besprüht

Mit schwarzer Farbe besprühte eine unbekannte Person Im Zeitraum vom 15. Juni, 18 Uhr, bis 20. Juni, 7.30 Uhr, ein Werbebanner in der Flugplatzstraße 21 in Kitzingen. Es wurden ein Mittelfinger sowie der Schriftzug „Huren Firma“ angebracht, heißt es im Polizeibericht. Der Werbebanner ist an einem Bauzaun mit insgesamt vier Feldern befestigt. Es entstand ein Sachschaden von circa 100 Euro.