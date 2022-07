Kitzingen vor 1 Stunde

Wenn Träume wahr werden

"Unsere fränkische Heimat am Maindreieck einmal aus der Vogelperspektive erleben und dabei auch einen guten Zweck erfüllen": Das wünschten sich die zahlreichen Fluggäste, die am Sonntag zum Flugplatz Kitzingen gekommen waren, um die Faszination des Fliegens einmal hautnah zu erfahren. Denn an diesem Tag fand die Hubschrauber-Rundflugaktion zugunsten der Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP statt, die mit Unterstützung des Luftsportclubs Kitzingen erfolgreich durchgeführt wurde. Bei bestem Flugwetter waren Schwanberg, Volkacher Mainschleife und unser wunderbarer Landkreis bevorzugte Flugziele. Die Reiner Meutsch Stiftung FLY & HELP unterstützt den Bau von Schulen in Schwellenländern. Der Luftsportclub Kitzingen hat bereits zum zweiten Mal diese Aktion am Flugplatz Kitzingen ermöglicht.