Wenn sich ein alter Baumstamm als Wasserleitung entpuppt

Da staunte der Baggerfahrer der Tiefbaufirma Müller nicht schlecht: Als er bei Kanalarbeiten im Zuge der Erneuerung der Josef-Wächter-Straße vor der Firma Elektro Kestler einen Graben für eine neue Wasserleitung aushob, fand er in knapp zwei Meter Tiefe nicht nur ein altes Kanalrohr und diverse Metallröhren für Telefonkabel, sondern auch einen offensichtlich uralten Baumstamm mit einem Durchmesser von etwa 30 Zentimeter. Darunter befand sich eine verrottete Stahlleitung mit einem Durchmesser von circa sieben Zentimeter.

Die Stahlleitung wird von städtischen Arbeitern als die ehemalige Stadtgasleitung ( 1905 bis 1960) identifiziert. Zeugin der ehemaligen Volkacher Gasversorgung mit dem Gaswerk an der Dimbacher Straße, welches mittlerweilen abgerissen wurde. Der Baumstamm war Teil einer uralten Wasserleitung aus der Zeit zwischen 1830 und etwa 1860. Die über das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BlfD) hinzugezogene Archäologin Andrea Thomas konnte sich auf das Alter noch nicht festlegen. "Ich habe Holzproben entnommen, die an das Labor des BlfD in Thierhaupten/Augsburg geschickt werden. Dort wird eine dendrochronologische Untersuchung vorgenommen." Ziel dieser Untersuchung soll sein, dass das Alter und die Herkunft der Holzleitung ziemlich genau festgestellt wird.

Von der Konstruktion begeistert

Wasserwart Alois Dittmann von der Stadt Volkach war von der damaligen Konstruktion begeistert. "Die Holzstämme wurden ausgehöhlt. Mit einem Durchmesser zwischen acht und zehn Zentimeter. Am Stoß wurden sie dann mit einer Metallmuffe zusammengeführt. Und um dicht zu werden wurden sie mit Blei zugegossen und die Lehmschicht hat den Rest der Abdichtung übernommen", so seine Beschreibung. "Gesundheitsmäßig nicht unbedingt topp" ergänzt die Archäologin. "Aber es war eben damals so die gängige Art."

Einige Teile von der noch gut erhaltenen Wasserleitung werden nun von den Arbeitern, so weit wie möglich, gesichert. Zum einen für den städtischen Bauhof als Anschauungsmaterial, das Museum Stammheim und eben an den Denkmalschutz. "Der Rest bleibt drinn" meint Andrea Thomas. Den Fund hat sie mittlerweilen mit einer Kollegin genauestens vermessen. Der Bauleiter schnauft erst einmal durch. Wenn das Denkmalamt die Baustelle vorübergehend gesperrt hätte, wäre der Zeitverzug enorm gewesen. "Das muß nicht sein", so die Archäologin. "Der Boden hier ist sehr feucht, was für die Konservierung des Holzes super ist. Es bleibt relativ stabil erhalten. Würde es an der Luft gelagert werden, würde es die Jahre über verwesen. Vielleicht muß man in 100 Jahren den Graben wieder aufmachen, und dann kann man immer noch erkennen, was damals war!" so ihre Begründung.

Rinnsal zum Marktplatz

Norbert Dotzel wohnt schon sein ganzes Leben im dortigen Bereich. Über seine Eltern und Großeltern hat er erzählt bekommen, dass ganz früher am Ortsrand, Richtung Gaibacher Steige gesehen, an der sogenannten Brunnsteige, ein Wasserbehälter war. Das Wasser hatte so viel Falldruck, dass es durch die Holzleitung bis zum Marktplatz gespült wurde. "War natürlich nicht mehr großartig, aber ein Rinnsal kam noch raus."

Er kann noch viel erzählen: etwa, dass die Bürger teilweise ihr Wasser über Bleileitungen bezogen und dass es damals unklare Krankheiten gegeben hätte. "Ob das von dem Blei kam?" fragt er sich, und: "Der Holzstamm wurde mit sogenannten Löffelbohrern ausgehöhlt. Von beiden Seiten her. Die Bohrer hatten eine Stiellänge von bis zu drei Meter. Man hat das Holz löffelweise durch ständiges Drehen der Löffel herausgeschält."

"Vielleicht kann man in 100 Jahren immer noch erkennen, was damals war." Archäologin Andrea Thomas lässt das Holz zur besseren Konservierung in der Erde

Zwischenzeitlich gehen die Bauarbeiten dem Ende zu. Die Leitungen sind verlegt und der Baggerfahrer beginnt mit dem Zufüllen des Graben. Archäologin Thomas schaut aber noch genau zu. Auch bei diesen Arbeiten muß laut Denkmalamt eine archäologische Fachkraft vor Ort sein, damit das "Bodendenkmal", wie die Holzleitung genannt wird, nicht beschädigt wird. Eingemessen und kartografiert bleibt sie dann für die Zukunft der Nachwelt erhalten.