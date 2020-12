Die Lehrkräfte Dr. Ulrike Sandmeyer-Haus (Geografie), Jutta Köhler, Dietmar Katzenberger (beide engagieren sich für den Schulwald), Achim Höfle (Schulleiter), Matthias Mann (Koordinator der Umweltschule am LSH) und Schüler aus der Unter- und Oberstufe, die sich alle an Projekten für die Umweltschule beteiligt haben, am Schulbiotop Werdsee. Foto: Elmar Halbritter