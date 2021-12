Großen Wissensdurst und zahlreiche Fragen hatten die Schülerinnen und Schüler beim Treffen mit dem Bürgermeister Horst Reuther mitgebracht.

Nachdem sich die Kinder zusammen mit ihren Klassenlehrkräften Miriam Michelfeit und Harald Schafferhans im Unterricht mit dem Thema Gemeinde beschäftigt hatten, gab es nun die Gelegenheit, sich im Sitzungssaal aus erster Hand über die Tätigkeiten eines Bürgermeisters und aktuelle Vorhaben der Gemeinde zu informieren und das Rathaus zu besichtigen.

Herr Reuther nahm sich für jede Klasse viel Zeit, und beantwortete alle Fragen der interessierten Schüler ausführlich und kindgerecht. So erfuhren die Kinder zum Beispiel, dass die Skaterbahn des Spielplatzes am alten Feuerwehrhaus im Frühjahr wieder hergerichtet werden soll, warum an der Umgehungsstraße keine Ampel zur Gartenlandhalle installiert wird oder dass das Rathaus früher als Kindergarten genutzt wurde.

Bei der anschließenden Führung durch das Rathaus zeigte der Bürgermeister den Kindern die Anlage für den Ortsruf, der traditionell jeden Dienstag und Freitag im Dorf übertragen wird. Auch das Besprechungszimmer des Bürgermeisters und die Amtskette konnten die Kinder besichtigen. Ganz besonders staunten die Schüler und Schülerinnen, als Herr Reuther ihnen die ältesten, mittelalterlichen Bücher im Archiv zeigte.

Nach jeweils 60 Minuten war die Neugier der Kinder gestillt. Zum Abschluss überreichten die Kinder ein Plakat und eine süße Anerkennung als Dankeschön.

Von: Harald Schafferhans (Schulleiter, Albert-Schweitzer-Grundschule Albertshofen)